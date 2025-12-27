Nothing распространила Nothing OS 4.0 на CMF Phone 1, CMF Phone 2 Pro и Nothing Phone (3a) Lite.

Компания Nothing объявила о расширении списка устройств, получающих обновление Nothing OS 4.0. Новая версия системы на базе Android 16 стала доступна для CMF Phone 1, а в ближайшее время выйдет для CMF Phone 2 Pro и Nothing Phone (3a) Lite. Ранее стабильная сборка уже начала поступать на флагманский Nothing Phone (3).

Обновление сосредоточено на визуальных изменениях интерфейса и расширении возможностей кастомизации. Разработчики сфокусировались на повышении стабильности системы и плавности взаимодействия с устройством. В Nothing OS 4.0 переработаны элементы дизайна для обеспечения единообразия стиля во всех разделах меню и стандартных приложениях.

Развертывание прошивки проходит поэтапно. Пользователи CMF Phone 1 уже начали получать обновление, в то время как владельцам CMF Phone 2 Pro оно станет доступно в течение нескольких недель. Для модели Nothing Phone (3a) Lite старт массового распространения операционной системы запланирован на начало января 2026 года.