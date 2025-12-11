Ожидается, что Motorola выпустит первый большой складной телефон бренда Razr на выставке CES 2026.

Компания Motorola готовится расширить линейку складных смартфонов Razr за счёт устройства формата «книга». Об этом свидетельствуют праздничные подарочные наборы, разосланные медиа в преддверии выставки CES 2026, сообщается в материале Android Headline.

В центре внимания — специальный блокнот с так называемым «живым шарниром» (Living Hinge), выполненный методом лазерной резки: жёсткая деревянная пластина сделана гибкой и складывающейся как книга. Такой подход намеренно ассоциируется с технологическим прорывом в дизайне устройств, где традиционно негибкие материалы становятся функционально складными.

Подтверждением служит и текст на сопроводительной открытке — фраза «New Perspectives» и игра слов, отсылающая к глаголу «unfold» (раскрыть). Учитывая, что Motorola через линейку Razr сосредоточена исключительно на «малых фолдах» (раскладушках), появление «большого фолда» стало бы стратегическим шагом на фоне растущего спроса на книжные форматы.

Если планы подтвердятся, новинка будет представлена на мероприятии «Lenovo Tech World» 6 января 2026 года, в рамках CES. По словам экспертов, это выведет Motorola в прямую конкуренцию с Samsung, Google, Huawei и Xiaomi на рынке больших складных смартфонов.