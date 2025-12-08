Компания Redragon выпустила две новые модели беспроводных игровых мышей — G53 Ultra и G53 Max. Устройства поддерживают три режима подключения и отличаются облегчённой конструкцией.
Модель G53 Ultra весом 58 граммов оценивается в 99 юаней(~$14). Более лёгкая версия G53 Max (55 граммов), в конструкции которой использовано углеродное волокно, стоит 139 юаней(~$19).
Обе мыши оснащены оптическим датчиком Redragon 3953 с максимальным разрешением 45 000 dpi и механическими переключателями Huano с ресурсом 80 млн нажатий. Заявленное время отклика составляет 0,125 мс при поддержке технологии двойной частоты опроса 8 кГц.
Устройства работают от аккумулятора ёмкостью 400 мА·ч. Официальная дата начала продаж пока не объявлена.