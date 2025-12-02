В линейке представлены три варианта объёма: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Компания Samsung открыла предварительный заказ на обновлённую версию внешнего твердотельного накопителя T7 Portable SSD. Новинка будет доступна в трёх вариантах ёмкости: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Автор изображения: Samsung

Модель выполнена в корпусе из переработанного алюминиевого сплава массой 72 грамма. Он оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C, обеспечивающим заявленную скорость последовательного чтения до 1050 МБ/с и записи до 1000 МБ/с.

Автор изображения: Samsung

SSD совместим с операционными системами Windows, macOS, мобильными устройствами и игровыми консолями. Устройство поддерживает прямое сохранение видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду. Для управления накопителем и обновления прошивки предусмотрено фирменное приложение Samsung Magician.

Автор изображения: Samsung

Стартовая цена модели объёмом 1 ТБ составляет 999 юаней.(~$140) Версия на 2 ТБ оценивается в 1579 юаней(~$223), а на 4 ТБ — в 2629 юаней(~$371).