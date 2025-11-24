Модель относится к коллекции Love the Sea and the Earth, разработана в сотрудничестве с Earthwatch Japan

Компания Casio анонсировала новые часы G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 в рамках коллекции Love the Sea and Earth. Модель выполнена в цветовой гамме, вдохновленной окрасом бегемота, с использованием матовых серых и коричневых элементов корпуса.

Источник изображения: CasioУстройство оснащено цифровым дисплеем с поддержкой автоматической синхронизации времени через радиосигнал в 31 часовом поясе. Функциональность включает компас, альтиметр, барометр и термометр, а также отображение времени восхода и заката.

Источник изображения: Casio

Часы обладают грязезащитной конструкцией и технологией Tough Solar для подзарядки от солнечного света. Ремешок из биопластика повторяет текстуру кожи гиппопотама с рельефным точечным узором.

Источник изображения: Casio

Стоимость модели в Японии составляет 64 900 иен (около 414 долларов). Информация о глобальном релизе пока не раскрыта.