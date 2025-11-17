G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 - это специальная модель Master of G-Land, созданная совместно с Earthwatch Japan.

Компания Casio анонсировала выпуск специальной версии часов G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 в Японии 14 ноября 2025 года. Модель разработана в рамках коллаборации с международной экологической организацией Earthwatch Japan и будет доступна по предварительному заказу по цене 64 900 иен (около 420 долларов).

Дизайн часов создан на основе образа исчезающего бегемота. Корпус и ремешок выполнены из биопластика с фактурой, напоминающей кожу животного. Кнопки украшены деталями из розового золота. На ремешке красуется девиз Earthwatch Japan: «Change the World. Yourself». Логотип организации, который можно увидеть на задней крышке корпуса, подсвечивается белым светодиодом. Упаковка часов сделана из переработанной бумаги.

Earthwatch Japan, созданная в 1971 году, ежегодно поддерживает более ста научных проектов. Компания Casio продолжает развивать направление экологических моделей, которое было начато в 1990-х годах.

Технические характеристики GW-9502KJ-8 включают защиту от ударов, пыли и грязи, конструкцию Carbon Core Guard, солнечную зарядку Tough Solar и водонепроницаемость до 20 бар. Размеры устройства — 56,7 × 52,7 × 14,8 мм, вес — 81 грамм.

Эти часы могут принимать радиосигналы Multi-Band 6 из Японии, Северной Америки, Европы и Китая, обеспечивая точное время. Они оснащены тройными датчиками направления, атмосферного давления и температуры, а также барометрическим графиком. Кроме того, в них есть альтиметр с памятью, который может хранить 14 записей восхождений.

Диапазон измеряемой температуры составляет от -10 до +60 градусов Цельсия. Среди дополнительных функций можно выделить время восхода и заката солнца, мировое время для 48 городов, секундомер с точностью 1/10 секунды, 24-часовой таймер и пять будильников.

Часы способны работать без подзарядки от солнца примерно шесть месяцев, а в режиме энергосбережения — до 26 месяцев. Точность хода в отсутствие радиосигнала составляет плюс-минус 15 секунд в месяц.