Когда разработчики из Playground Games вместе с игровым подразделением Microsoft официально анонсировали гоночную аркаду Forza Horizon 6 и объявили Японию в качестве её сеттинга, то местную географию сразу же поставили в качестве одного из главных преимуществ грядущей новинки.

Источник изображения: Xbox Game Studios / Microsoft Gaming / Playground Games.

Сегодня девелоперы решили заострить на географии основное внимание, поэтому опубликовали специальный видеоролик, посвящённый биомам игры. Покататься в Forza Horizon 6 можно будет по равнинам, на которых открывается вид на кажущиеся бескрайними просторы, вдоль морского побережья и по горной местности с заснеженными вершинами. При этом нас ожидают как урбанистические, так и практически нетронутые человеком пейзажи.

Понятно, что в гоночных играх самое главное не красивые виды, а игровой процесс, но приятная графика ещё никогда и никому не вредила.

Напомним, что релиз Forza Horizon 6 назначен на 19 мая на ПК и Xbox Series. Версия для PlayStation 5 тоже будет, но чуть позже — до конца текущего года.