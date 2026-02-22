Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Forza Horizon 6 показали биомы игры — от равнин до заснеженных гор
Графику «завезли». Теперь дело за малым: обзавестись видеокартой достаточной производительности.

Когда разработчики из Playground Games вместе с игровым подразделением Microsoft официально анонсировали гоночную аркаду Forza Horizon 6 и объявили Японию в качестве её сеттинга, то местную географию сразу же поставили в качестве одного из главных преимуществ грядущей новинки.

Источник изображения: Xbox Game Studios / Microsoft Gaming / Playground Games.

Сегодня девелоперы решили заострить на географии основное внимание, поэтому опубликовали специальный видеоролик, посвящённый биомам игры. Покататься в Forza Horizon 6 можно будет по равнинам, на которых открывается вид на кажущиеся бескрайними просторы, вдоль морского побережья и по горной местности с заснеженными вершинами. При этом нас ожидают как урбанистические, так и практически нетронутые человеком пейзажи.

Понятно, что в гоночных играх самое главное не красивые виды, а игровой процесс, но приятная графика ещё никогда и никому не вредила.

Напомним, что релиз Forza Horizon 6 назначен на 19 мая на ПК и Xbox Series. Версия для PlayStation 5 тоже будет, но чуть позже — до конца текущего года.

#xbox game studios #playground games #forza horizon 6
Сейчас обсуждают

Remarc
17:14
и по цене 2x)
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
Китя.
17:11
Бесполезная покупка 8 ядер за 60р.
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
kosmos_news
17:05
Это, наверное, самое удивительное: что до сих пор пользуются спросом DVD, тем более, очевидно, пиратские.
Amazon отсудила $6 млн у онлайн-продавцов пиратских DVD с сериалами платформы Prime Video
Амфросий Импифанов
16:57
А че не триллион?
Bloomberg: Компания OpenAI прогнозирует выручку более 280 миллиардов долларов в 2030 году
Китя.
16:51
Переходил с 2700X на 5800X прирост мизер смысла даже нет.
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
Cowboy Huggies
16:39
Не пришлешь?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
linux4ever
16:36
Как всегда амудэ обосралась.
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Николай Новичков
16:35
Фигня какая-то. Я как владелец 9070хт говорю. Нет там нигде никаких фризов. Что в новинках, что в старье. Сейчас перепрохожу дедспейсы и уже на 3 части. Никаких проблем с дх9 нет. Так же поиграл в раз...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Remarc
15:09
да они взялись что-то переделывать и все поломалось списки,ники и тд,переименовать все же получилось,а картинку так и не делает это именно верхние частоты + там еще были с пастой кавери и с припоем го...
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
lighteon
15:04
Вот сейчас иронию и сарказм понял. По поводу того, кому пишу - помню. Даже test1 не запутал +) Насчет 4800-5100 не знал, раньше в тестах видел другие частоты... В ленте неудобно отображается комментар...
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
