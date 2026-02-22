Сайт Конференция
crazycat21
ОАК: Лайнер МС-21-310 успешно завершил сертификационные полёты в северных широтах
Все системы самолёта продемонстрировали уверенную работу.

Пассажирский самолёт МС-21-310 с заводским номером 0012 накануне вернулся в подмосковный Жуковский из столицы республики Коми, города Сыктывкар, где выполнял полёты в рамках дополнительных сертификационных испытаний. Полёты продолжались в течение недели. Об этом в своём телеграм-канале сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Пассажирский самолёт МС-21-310. Фото: ОАК

Заявлено, что в небе над Коми специалисты фирмы "Яковлев" проверили оценку аэродинамических поправок приёмников воздушного давления (ПВД). Кроме того, они протестировали работу инерциальных систем в высоких широтах. Согласно информации ОАК, все системы продемонстрировали уверенную работу.

МС-21-310 – это новейший узкофюзеляжный среднемагистральный авиалайнер, способный перевозить от 163 до 211 пассажиров. Максимальная дальность полёта МС-21-310 в двухклассной компоновке салона составляет до 3830 километров.Самолёт ориентирован на наиболее востребованный в России сегмент пассажирских авиаперевозок.

В своём классе МС-21-310 является аналогом машин западного производства, таких как Boeing 737 и Airbus A320, и по многим параметрам даже превосходит их. Например, фюзеляж отечественного самолёта имеет больший диаметр, что позволило сделать ширину пассажирского салона больше, чем у любого иностранного конкурента. Соответственно, увеличился комфорт для пассажиров. В конструкции лайнера использована рекордная доля современных композитных материалов (до 30%). Все композиты исключительно отечественного производства. 

#новости #авиация #самолеты #boeing #airbus #оак #яковлев #мс-21-310 #объединённая авиастроительная корпорация
+
Написать комментарий (0)
