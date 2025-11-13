Выход игры Where Winds Meet запланирован на 14 ноября по всему миру.

Компания NetEase Games анонсировала глобальный релиз открытой RPG Where Winds Meet, разработанной студией Everstone Studio. Игра станет доступна 14 ноября 2025 года на платформах PC (через Steam и Epic Games Store) и PlayStation 5 в формате free-to-play.

Источник изображения: PlayStation Store

Действие проекта разворачивается в X веке в Китае, в исторический период «Пяти династий и десяти царств». Игроки смогут исследовать более 20 регионов, включая императорские города, бамбуковые леса, заснеженные горные перевалы и заброшенные храмы. Графика игры выполнена в детализированной 3D-рендеринге с динамической погодой и циклом день-ночь.

Особенностью Where Winds Meet является свобода выбора игрового пути: пользователи могут выступить в роли убийцы, странствующего целителя или миротворца, играющего на флейте. Система боя поддерживает смену традиционного китайского оружия — мечей, копий, двойных клинков, луков, вееров и даже зонтов. Также доступны мифические способности, включая технику Тайцзи.

По данным разработчиков, китайская версия игры, вышедшая в конце 2024 года, собрала более 40 миллионов пользователей. Для глобального релиза уже зарегистрировалось свыше 10 миллионов игроков. На текущий момент неизвестно, появится ли проект на консолях Xbox Series X/S.