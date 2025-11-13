Компания NetEase Games анонсировала глобальный релиз открытой RPG Where Winds Meet, разработанной студией Everstone Studio. Игра станет доступна 14 ноября 2025 года на платформах PC (через Steam и Epic Games Store) и PlayStation 5 в формате free-to-play.
Действие проекта разворачивается в X веке в Китае, в исторический период «Пяти династий и десяти царств». Игроки смогут исследовать более 20 регионов, включая императорские города, бамбуковые леса, заснеженные горные перевалы и заброшенные храмы. Графика игры выполнена в детализированной 3D-рендеринге с динамической погодой и циклом день-ночь.
Особенностью Where Winds Meet является свобода выбора игрового пути: пользователи могут выступить в роли убийцы, странствующего целителя или миротворца, играющего на флейте. Система боя поддерживает смену традиционного китайского оружия — мечей, копий, двойных клинков, луков, вееров и даже зонтов. Также доступны мифические способности, включая технику Тайцзи.
По данным разработчиков, китайская версия игры, вышедшая в конце 2024 года, собрала более 40 миллионов пользователей. Для глобального релиза уже зарегистрировалось свыше 10 миллионов игроков. На текущий момент неизвестно, появится ли проект на консолях Xbox Series X/S.