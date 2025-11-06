Компания AOC представила игровой монитор U27G4F с двойным режимом частоты обновления.

Игровые мониторы с возможностью «разгона» частоты обновления продолжают совершенствоваться. На фоне растущей конкуренции компания AOC представила новую модель U27G4F, которая предлагает уникальную гибкость для разных игровых сценариев.

Ключевая особенность новинки — технология двойного режима развертки. Пользователь может выбрать приоритет разрешения или частоты: в режиме 4K (UHD) панель работает на 190 Гц, а при переключении на разрешение Full HD частота обновления достигает рекордных 380 Гц. Это делает монитор универсальным решением как для любителей высокодетализированной картинки, так и для киберспортсменов, ценящих максимальную плавность.

Заявленные производителем характеристики панели типа Fast IPS впечатляют: время отклика GtG составляет 1 мс, а поддержка технологии Adaptive-Sync обеспечивает синхронизацию с видеокартой для отсутствия разрывов изображения. Устройство сертифицировано по стандарту VESA DisplayHDR 400 с пиковой яркостью 450 нит.

С цветопередачей также всё на высоком уровне: охват 95% цветового пространства DCI-P3 и заводская калибровка с отклонением E< 2 делают модель пригодной не только для игр, но и для работы с графикой. Для комфорта глаз реализована защита от мерцания и фильтр синего света.

Для подключения источников сигнала предусмотрены два современных порта HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Модель уже доступна для заказа в китайских онлайн-магазинах по стартовой цене около 1799 юаней(~$253).