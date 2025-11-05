Компания Corsair выпустила второе поколение блоков питания RMx SHIFT, совместимых со стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1, мощностью до 1000 Вт.

Производитель компьютерных компонентов Corsair обновил линейку блоков питания RMx SHIFT. Модели мощностью 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт получили боковое расположение разъемов и соответствие стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1.

Конструкция с боковыми интерфейсами позволяет подключать кабели без извлечения блока из корпуса. Производитель усовершенствовал кабельную систему, заменив оплетку на текстурированное PVC-покрытие для улучшенной гибкости.

В основе компонентов используются японские конденсаторы с температурным режимом 105C. Архитектура LLC-резонансного преобразователя и DC-DC модулей обеспечивает повышенную эффективность. В комплектацию входит кабель с разъемом 12V-2×6 для питания до 600 Вт.

Система охлаждения включает 140-миллиметровый гидродинамический вентилятор с полупассивным режимом работы. Устройства сертифицированы по стандарту Cybenetics Gold. Совместимость с кабелями первого поколения сохраняется через разъемы Type-5 Microfit.

Стоимость новинок в Европе составляет от 154,9 евро за версию 750 Вт. Поставки на мировой рынок уже начались.