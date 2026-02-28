GSMArena сообщила о дате и времени прямой трансляции глобальной презентации Xiaomi

По данным GSMArena, компания Xiaomi готовит крупный глобальный анонс с прямой трансляцией. В центре внимания окажется серия Xiaomi 17, к которой добавят планшеты, часы и другие аксессуары.

Изображение - Xiaomi

Главными новинками станут Xiaomi 17 и 17 Ultra. Вместе с ними представят Leica Leitzphone на базе Xiaomi, известный как Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. При этом модели 17 Pro и 17 Pro Max, как ожидается, не выйдут на глобальном рынке. Из Китая приедут планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro. Их представили еще в сентябре, но за пределами Поднебесной они пока не продавались. Компания также покажет Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro. Эти планшеты уже дебютировали в Китае в сентябре, теперь очередь за международной версией.



В списке анонсов значатся Xiaomi Watch 5 на Google Wear OS, Redmi Buds 8 Pro, Xiaomi Tag и внешний аккумулятор UltraThin Magnetic Power Bank 5000. Презентация начнется 28 февраля в 16:00 по московскому времени, трансляцию можно посмотреть на YouTube. После мероприятия появятся данные о ценах и доступности устройств.