Тенденция к увеличению ёмкости накопителей на потребительском рынке набирает обороты. Вслед за другими производителями, анонсировавшими модели на 8 ТБ, свой вариант представила и компания Kingston FURY — её флагманский накопитель Renegade G5 теперь доступен и в максимальной конфигурации.

Новинка использует современный интерфейс PCIe 5.0 и выполнена в популярном форм-факторе M.2 2280. Для размещения такого объёма памяти инженеры применили двустороннюю компоновку печатной платы, тогда как менее ёмкие версии используют одностороннюю. В основе накопителя лежит контроллер Silicon Motion SM2508 и флеш-память 3D TLC NAND.

Скоростные показатели модели соответствуют флагманскому уровню: последовательное чтение достигает 14 800 МБ/с, а запись — 14 000 МБ/с. Производительность при работе со случайными блоками данных составляет до 2 200 тысяч операций в секунду (IOPS).

Накопитель защищён 5-летней гарантией производителя, а его заявленный ресурс записи (TBW) составляет 8 петабайт. Это делает его решением для самых требовательных задач — от профессионального монтажа видео до сложных игровых сценариев.

Ориентировочная стоимость новинки составляет 6399 юаней(~$900).