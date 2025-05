Известно, что One UI 8 уже тестируется внутри компании Samsung.

Image: Qwen Ai

Компания Samsung, по данным инсайдеров, готовится запустить публичную бета-программу обновления One UI 8 уже в июне. Как сообщает источник @tarunvats33 в социальной сети X*, это решение связано с необходимостью ускорить цикл выпуска финальной версии прошивки, которая, по предварительным оценкам, может стать доступной для пользователей уже в июле или августе. Внутреннее тестирование One UI 8 на устройствах линейки Galaxy, включая Galaxy Z Flip 6, началось ранее, однако публичный этап позволит собрать обратную связь от широкой аудитории.

Источник отмечает, что One UI 8, основанный на Android 16, не принесет радикальных изменений в интерфейс. По результатам тестовых сборок, обновление во многом повторяет функционал One UI 7.1, что указывает на его «косметический» характер. Эксперты связывают это с задержками в релизе One UI 7, из-за которых Samsung, вероятно, отказалась от отдельного выпуска промежуточной версии 7.1, интегрировав незначительные улучшения в One UI 8.

Официального подтверждения сроков запуска бета-программы от Samsung пока нет — компания традиционно раскрывает такие детали за несколько дней до старта. Однако, учитывая необходимость двухмесячного тестирования для устранения ошибок, июньский старт выглядит логичным шагом. Пользователи ожидают, что список устройств, совместимых с One UI 8, будет объявлен в ближайшие недели.

*X (бывший Twitter) - социальная сеть, запрещенная на территории РФ!