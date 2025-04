Motorola выпускает Razr 60, Razr 60 Ultra и Razr+ (2025).

Компания Motorola анонсировала новое поколение складных смартфонов Razr, сделав ставку на премиальные материалы, улучшенную производительность и AI-функции. Флагманская модель Razr 60 Ultra оснащена процессором Snapdragon 8 Elite 3-нм, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Её внутренний 7-дюймовый экран pOLED с разрешением 1,5K поддерживает адаптивную частоту обновления 1–165 Гц и яркость до 4000 нит. Внешний 4-дюймовый дисплей также получил LTPO-матрицу с аналогичным диапазоном Гц и яркостью 3000 нит. Оба экрана защищены стеклом Gorilla Glass Ceramic.

Базовая версия Razr 60 работает на чипсете MediaTek Dimensity 7400X с 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти. Внутренний 6,96-дюймовый экран FHD+ обновляется на 120 Гц, а внешний 3,63-дюймовый — на 90 Гц. Защита здесь реализована через Gorilla Glass Victus.

Обе модели получили титановый шарнир, который, по заявлению Motorola, выдерживает на 35% больше складываний, чем предыдущие версии, и усиленное Ultra Thin Glass для повышения износостойкости. Степень защиты IP48 обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам.

В камерах Razr 60 Ultra выделяется тройная система на 50 МП (основная, сверхширокая и фронтальная) с поддержкой видео в Dolby Vision и звука Dolby Atmos. Базовая версия ограничена 50 МП основным сенсором, 13 МП макромодулем и 32 МП фронталкой. AI-алгоритмы улучшают стабилизацию, обработку групповых снимков и адаптируют стиль фотографий под предпочтения пользователя.

Программная часть дополнена ассистентом Moto AI. Функции Catch Me Up суммируют уведомления, Pay Attention выделяет ключевые моменты в разговоре, а Smart Connect синхронизирует устройства экосистемы. В Ultra-версии добавлена отдельная кнопка для AI и режим Look & Talk, активирующий голосового помощника взглядом.

Аккумулятор Razr 60 Ultra на 4700 мА·ч заряжается до 100% за 8 минут с помощью 68-ваттной зарядки, поддерживает беспроводную и обратную зарядку. Razr 60 с батареей 4500 мА·ч восполняет запас за 15 минут через провод и 15 Вт беспроводным способом.

Дизайн моделей разнообразен: Ultra предлагает отделку из алькантары, натурального дерева и кожи в цветах Pantone, а стандартная версия — текстуры нейлона и ацетата в пастельных тонах. Эксклюзив для США — Razr+ (2025) с чипом Snapdragon 8s Gen 3, двойной камерой на 50 МП и аккумулятором 4000 мА·ч.

Старт продаж Razr 60 Ultra запланирован на 15 мая по цене от $1300 (~120 000 рублей), Razr 60 — от $700 (~65 000 рублей). Razr+ поступит в продажу 3 июня за $1000 (~93 000 рублей) в ограниченных цветах. Предзаказ в США откроется 7 мая.