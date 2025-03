Представлен Google Pixel 9a: аккумулятор на 5100 мАч, камера на 48 Мп и семь лет обновлений.

Компания Google представила новый смартфон Pixel 9a, который стал доступен на глобальном рынке. Эта модель среднего ценового сегмента оснащена улучшенными камерами, расширенными возможностями ИИ и долгосрочной поддержкой ПО.

Смартфон Pixel 9a получил 6,3-дюймовый дисплей FHD+ OLED с адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 2700 нит, что на 35% больше по сравнению с прошлой моделью Pixel 8a. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3 и поддерживает HDR. Работает устройство на процессоре Google Tensor G4 с сопроцессором безопасности Titan M2, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 15 и предоставляет гарантированные обновления в течение семи лет.

В основной камере находится 48-мегапиксельный сенсор (Samsung GN8 с OIS) и 13-мегапиксельная ультраширокоугольная линза (Sony IMX712). Фронтальная камера также имеет 13-мегапиксельный сенсор. Все камеры поддерживают запись видео в 4K. Новые функции ИИ включают Add Me для объединения групповых фото, Best Take для слияния выражений из нескольких кадров и Magic Editor для редактирования фотографий с помощью ИИ. Также в модель добавлена функция Macro Focus для макросъёмки.

Дизайн смартфона включает в себя толщину 8,9 мм и вес 185,9 г, он выполнен с матовой задней панелью и полированным алюминиевым каркасом. Устройство имеет рейтинг IP68, что обеспечивает защиту от воды и пыли. В Индии доступны три цветовых варианта: Iris, Obsidian и Porcelain, в то время как глобальная версия Peony на индийском рынке отсутствует.

Смартфон оборудован аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 23 Вт (50% за 30 минут) и беспроводную зарядку на 7,5 Вт. Google утверждает, что устройство обеспечивает более 30 часов стандартного использования и более 100 часов в режиме Extreme Battery Saver. В числе возможностей подключения — 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC и USB-C 3.2.

Интеграция Gemini Nano позволяет выполнять задачи с использованием ИИ на устройстве, включая визуальный поиск Circle to Search и создание изображений Pixel Studio. Gemini Live обеспечивает голосовые взаимодействия, с будущей поддержкой видеозвонков для подписчиков Gemini Advanced. Также есть ряды инструментов для повышения продуктивности, таких как Hold For Me и Call Screen.

Среди функций безопасности присутствуют Theft Protection, Car Crash Detection и встроенная VPN от Google. Функция Find My Device позволяет делиться своим местоположением с пользователями.

Модель Pixel 9a не забывает и про семью, предлагая поддержку Google Family Link для управления временем на экране, использованием приложений и настройками конфиденциальности. Режим School Time поможет снижать отвлекающие факторы во время учёбы. Стоимость смартфона составляет от 499 долларов США за модель с 128 ГБ памяти, в то время как версия на 256 ГБ обойдётся в 599 долларов. Продаваться Pixel 9a начнёт в апреле через Google Store и розничных партнёров.