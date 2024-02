Компания Paradox Interactive в очередной раз отложила выход одного из своих самых амбициозных игровых проектов.

Компания Paradox Interactive в очередной раз отложила выход одного из своих самых амбициозных игровых проектов. Life By You, впервые анонсированная в марте 2023 года, теперь выйдет с ранним доступом(Early Access) 4 июня 2024 года.

Данная задержка стала уже второй по счету. Первоначально Life By You должна была выйти с Early Access в сентябре 2023 года, но затем Paradox перенесла выход игры на март 2024 года. Теперь игрокам придется подождать еще три месяца, чтобы ознакомиться с игрой.

В сообщении на своем сайте Paradox заявила, что вторая задержка связана с отрицательными отзывами о Life by You. Эти отзывы компания получила в социальных сетях от геймеров, которым Paradox разрешила поиграть в игру до релиза.

Одним из главных факторов новой задержки было желание сделать игру как можно более чистой от ошибок. Несмотря на то, что игра будет обозначена как Early Access, Paradox заявила, что: "уделит время исправлению ошибок, которые больше всего повлияют на ваше удовольствие!". Paradox также планирует улучшить общую производительность игры, обновить арт персонажей, увеличить количество зданий и усовершенствовать инструменты для создания модов.

Paradox также планирует предложить пак Life Begins Pack и Nightlife Vibes Pack всем желающим в начале Early Access, а не только тем, кто оформил предварительный заказ на Life by You.

Напоминаем: Life By You - это игра, похожая на The Sims от Electronic Arts, в которой игроки могут создавать и управлять виртуальными людьми в реалистичной среде. Она создается студией Paradox Tectonic, которую возглавляет Род Хамбл, ранее руководивший разработкой The Sims.