Зачастую они обладают своей предысторией.

Обитатели форумов и разнообразных ресурсов, посвящённых компьютерной индустрии, наверняка знают или даже употребляют сленговые слова, обозначающие название той или иной компании — практически всем энтузиастам известно что за производитель кроется под словосочетанием «синяя команда», поймёт интересующийся компьютерными делами и обозначение «красная команда», а вот некоторые термины, гуляющие по заграничным форумам, местным завсегдатаям могут быть неизвестны: помочь пополнить свой словарный запас вызвался специалист ресурса 3DCenter, опубликовавший несколько прозвищ производственных гигантов, присущих китайскому сегменту сети.

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Источник изображения: Pixabay

Как оказалось, в Китае вполне себе в ходу вышеназванные сленговые словечки вкупе с «зелёной командой» и «фруктовой компанией», о покупке акций которой говорил ещё Форрест Гамп, однако есть в лексиконе китайских пользователей и фразы, возможно, не попадавшиеся на глаза на отечественных ресурсах (впрочем, бывалые форумчане по некоторым пунктам могут не согласиться): например, компанию AMD в КНР называют ещё «Supermicro» и «Superpower», а иногда даже могут обозвать «сельскохозяйственным предприятием», что, похоже, связано с эпохой выпуска процессоров с архитектурой Bulldozer, компании Intel принадлежит прозвище «зубная паста», что исследователи связывают с медленным развитием компанией многоядерных процессоров в прошлые несколько лет, а NVIDIA могут назвать «производителем ядерного оружия», памятуя о выпуске гигантом достаточно прожорливых видеокарт начиная ещё с GTX 590 и GTX 690.

Источник изображения: Twitter, 3DCenter_org

Главы компаний также не избежали участи называться как-то иначе своих официальных имён и регалий: например, руководителя AMD Лизу Су могут называть ласковым словосочетанием «мама Су», а генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга иногда величают «старый мистер Хуанг».

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Естественно, разнообразие сленговых словечек в компьютерном мире Китая выходит далеко за рамки сего скромного набора, однако некоторые энтузиасты, возможно, уже сейчас смогут блеснуть своими познаниями, изучая китайские онлайн-ресурсы.