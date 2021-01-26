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Не так давно анонсированные мобильные видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 вскоре будут радовать своих счастливых обладателей, намеренных обзавестись новеньким ноутбуком, однако некоторых покупателей может ждать разочарование, ведь уровень производительности мобильных видеокарт в разных вариациях может существенно отличаться.

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Как известно, мобильные видеокарты NVIDIA могут выпускаться как в исполнении Max-Q, так и Max-P, различаясь уровнем TGP, что в конечном итоге влияет и на тактовые частоты. Несмотря на то, что представители «зелёной команды» пытаются принудить производителей ноутбуков явно указывать значения TGP и тактовых частот в технических характеристиках устройств, далеко не все компании согласны идти на уступки, а пострадавшей стороной в итоге может оказаться конечный покупатель.

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Так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказались результаты тестов двух практически идентичных по оснащению лэптопов производства MSI, побывавших в руках специалистов YouTube-канала GenTechPC: обе модели снабжены процессором Intel Core i7-10870H и мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070, однако модель GE66 Raider оснащена графическим адаптером версии Max-P, характеризующимся значением TGP в 115 Вт и частотой 1620 МГц в Boost-режиме, в то время как GS66 Stealth — видеоадаптером в исполнении Max-Q (80 Вт, 1290 МГц). Стоит учесть, что данная информация приведена без учёта задействования технологии Dynamic Boost.

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Естественно, подобные отличия в технических характеристиках видеоадаптеров не могли не сказаться и на уровне производительности: так, в популярном тестовом пакете 3DMark Fire Strike мобильный графический адаптер GeForce RTX 3070 в исполнении Max-Q получил 21337 баллов (Graphics Score), а версия Max-P смогла завоевать 27940 очков, обогнав свою «младшую соплеменницу» на 31 %.

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Источник изображений: VideoCardz, YouTube, GenTechPC

К сожалению, не все производители ноутбуков подробно описывают технические характеристики того или иного продукта, поэтому потенциальным покупателям приходится либо покупать «кота в мешке», либо изучать результаты тестирования от сторонних специалистов.