Несколько недель назад AMD продемонстрировала широкой компьютерной общественности свой ответ на не так давно дебютировавшие настольные процессоры Intel 10-го поколения, явив миру три «обновлённых» модели CPU с припиской XT. И хотя в продаже новинки должны появиться лишь в начале следующего месяца, некоторые энтузиасты уже вовсю тестируют новые продукты «красной команды»: так, исследователи Teclab поделились с компьютерным сообществом результатами игровых тестов младшей модели, а специалисты ресурса Wccftech заботливо собрали весь материал воедино.

Стоит напомнить, что 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 3600XT имеет ровно те же технические характеристики, что и его предшественник, за исключением значения максимальной частоты, которая «подросла» до 4,5 ГГц. При этом рекомендованная стоимость нового продукта остановилась на отметке в $249 — ровно столько же стоил Ryzen 5 3600X на старте продаж, но теперь его цена снизилась на $30-40.

Соперником для новинки выступил 6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400, оценённый в $182 — по данному параметру перевес явно на стороне «синей команды», однако в разрезе общей стоимости системы ситуация неоднозначная, ведь в дуэте с процессором от AMD использовалась материнская плата на базе сравнительно недорогого чипсета B550, в то время как для раскрытия потенциала конкурента применялась плата на основе набора системной логики Z490.

Кроме того, для тестовой платформы Intel использовалась высокочастотная память DDR4-4000 (15-15-16-36), в то время как системе AMD пришлось довольствоваться DDR4-3600 (15-16-16-28). Помимо этого, для тестирования была выбрана видеокарта Radeon RX 5600XT, а за охлаждение отвечала система EKWB Ultra AIO 360.

Взглянув на результаты игровых тестов можно отметить, что в большинстве представленных тайтлов Core i5-10400 демонстрирует чуть лучший уровень производительности по сравнению со своим соперником в лице Ryzen 5 3600XT: по среднему показателю fps процессор от Intel опережает оппонента в World War Z, Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3, Rainbow Six Siege, Ghost Recon: Breakpoint, Far Cry 5 и Metro Exodus, уступая лишь в CS:GO и Assassin's Creed Odyssey.

World War Z





CS:GO





Shadow of the Tomb Raider





Assassin's Creed Odyssey





Borderlands 3





Rainbow Six Siege





Ghost Recon: Breakpoint





Far Cry 5





Metro Exodus

Источник изображений: Teclab, Wccftech

Таким образом, по соотношению цена/производительность настольный процессор Intel Core i5-10400 выглядит более предпочтительным вариантом для игрового применения, однако необходимость покупки материнской платы на базе чипсета Z490 для полного раскрытия потенциала может нивелировать данное преимущество.