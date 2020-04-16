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Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 9 3900X — какой процессор выбрать для топового ПК — тестирование от Hardware Times

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Уже немало копий было сломано приверженцами продуктов Intel и AMD в попытках выяснить, какой именно процессор лучше подойдёт для десктопной системы топового класса, однако специалисты ряда ресурсов находят новые доводы и отряхивают от пыли старые, пытаясь склонить чашу весов в ту или иную сторону. На сей раз, благодаря стараниям исследователей ресурса Hardware Times, у широкой компьютерной общественности появилась возможность в очередной раз взглянуть на противостояние между соперниками из стана двух противоборствующих команд — Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 9 3900X.

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В помощь процессору «синей команды» была выбрана материнская плата Gigabyte Z390 Aorus Master, а его соперник получил ASRock X570 Taichi. Кроме того, использовалась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, а также два модуля оперативной памяти G.Skill Trident Z Royal общим объёмом 16 Гбайт, функционирующих на частоте 3600 МГц.

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Для тестирования игровой производительности были выбраны три тайтла: Deus Ex, Shadow of the Tomb Raider и The Division 2. В игровых дисциплинах, без сомнения, перевес оказался на стороне модели от Intel: процессор Core i9-9900K был производительнее своего конкурента из стана AMD в лице Ryzen 9 3900X в среднем на 10-15 %. Впрочем, специалисты источника отмечают, что некоторые игры (например, Ashes of the Singularity или Assassins’ Creed) отдают предпочтение CPU «красной команды», наделённому бо́льшим количество ядер.

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А вот в задачах, связанных с рендерингом, 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 3900X оказывается далеко впереди своего 8-ядерного 16-поточного оппонента: в многопоточном тесте Cinebench R20 превосходство составило ~46 %, а в бенчмарке IndigoBench – около 70 %. Кроме того, процессор «красной команды» умудрился обогнать конкурента даже в однопоточном состязании, продемонстрировав преимущество в 2,5 % в тесте Cinebench R20 для одного потока.

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В вопросах кодирования, компрессии/декомпрессии файлов, а также веб-браузинга модели от AMD также не было равных: в утилитах Handbrake и 7-Zip процессор Ryzen 9 3900X был производительнее Core i9-9900K на 27 %, 24 % (сжатие) и 47 % (распаковка) соответственно, а в бенчмарке Kraken оказался впереди на 19 %.

Источник изображений: Hardware Times

Подводя итог, можно отметить, что процессор AMD Ryzen 9 3900X выглядит более сбалансированной моделью в сравнении с Intel Core i9-9900K: продукт «красной команды» предлагает чуть меньшую игровую производительность, однако ощутимо превосходит своего конкурента в остальных задачах. Естественно, для сборки игрового ПК модель от Intel станет лучшим вариантом, в то время как для создания универсальной системы процессор от AMD будет более разумным выбором.

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VRoman
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N1ghtwish
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Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 9 3900X — какой процессор выбрать для топового ПК — тестирование от Hardware Times
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