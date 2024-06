Кроме того, апдейт добавляет поддержку для пары тайтлов.

Специалисты Intel продолжают в поте лица трудиться над улучшением драйверов для графических продуктов компании, добавляя поддержку новых игр, устраняя ошибки и повышая уровень быстродействия: так, компания представила свежую WHQL-версию своего набора графических драйверов Arc Graphics под номером 31.0.101.5590 с рядом улучшений, сообщает ресурс VideoCardz.

Источник изображения: Wccftech

Обновление, предназначенное для графических адаптеров Intel Arc A-серии и встроенных в Intel Core Ultra графических процессоров, принесло поддержку для тайтлов Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Кроме того, свежий апдейт графических драйверов повышает значение средней кадровой частоты по сравнению с показателями версии 31.0.101.5534 в паре игровых приложений: в тайтле Crysis 2 в разрешении 1080p с использованием пресета «Extreme» средний fps для встроенной в Intel Core Ultra графической подсистемы увеличивается на 6 %, а в Chivalry 2 при аналогичном разрешении и средних настройках качества графики повышается на 16 %, в то время как для дискретных видеоадаптеров Intel Arc A-серии рост среднего значения кадровой частоты в Crysis 2 в 1080p с пресетом «Very High» достигает 10 %, а в Chivalry 2 в аналогичном разрешении с настройками «Epic» составляет 13 %.

Помимо этого, обновление исправляет неполадки в No Rest for the Wicked с использованием DX11, заключающиеся в случайных сбоях приложения в процессе игры.

Ознакомиться со всеми исправлениями и улучшениями, изучить известные, но ещё не решенные проблемы, а также скачать свежий набор графических драйверов имеется возможность на официальном сайте Intel.