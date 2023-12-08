Новые открытия от исследователей.

Разного рода энтузиасты и специалисты продолжают скрупулёзно изучать дебютный видеоролик горячо ожидаемой целым рядом геймеров игры Grand Theft Auto 6: так, исследователи ресурса Digital Foundry провели анализ первого трейлера GTA 6 и высказали своё мнение касательно использования разработчиками трассировки лучей, сообщает сайт Wccftech.

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Источник изображения: YouTube, Rockstar Games

Как отмечают специалисты, технология рейтрейсинга применяется в GTA 6 для создания реалистичных отражений и глобального освещения, что хорошо видно в целом ряде сцен, показанных в дебютном видеоролике игры.

По мнению исследователей, разработчики из Rockstar Games могут использовать гибридный вариант технологии трассировки лучей, включающий в себя как аппаратную, так и программную реализацию.

Естественно, внедрение рейтрейсинга бросает серьёзный вызов «железу», поэтому, учитывая ограниченные вычислительные возможности консолей, на которых прежде всего и выйдет игра, разработчикам пришлось идти на некоторые компромиссы — от реалистичных теней с задействованием трассировки лучей, судя по всему, пришлось отказаться.

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Впрочем, подготовка релиза GTA 6 для ПК, вероятно, даст возможность разработчикам «разгуляться», внедрив все «прелести» рейтрейсинга, которыми смогут насладиться обладатели высокопроизводительных систем.