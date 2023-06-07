SDK добавляет новый режим качества производительности DLAA и загадочный пресет G

Nvidia сегодня выпустила обновленную версию SDK DLSS под номером 3.1.13 для разработчиков игр, и, помимо обычных исправлений ошибок и улучшений стабильности, эта последняя версия добавляет функцию сглаживания глубокого обучения в качестве режима качества производительности для DLSS, а также представляет новый пресет.

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То, что сейчас известно под названием Preset G, впервые было показано в недавней трансляции Unreal Engine 5, в которой демонстрировались последние достижения искусственного интеллекта, реализованные в популярном игровом движке. Назначение этого нового пресета до сих пор неизвестно, поскольку в примечаниях к выпуску только упоминается, что он пока не будет использоваться, как и Preset E, включенный в первую версию DLSS 3.

В новой версии DLSS SDK разработчики игр могут реализовать режим DLAA Performance Quality наряду с существующими режимами DLSS Quality/Balanced/Performance/UltraPerformance. К сожалению, похоже, что еще нет возможности выбора пользовательского интерфейса, поэтому разработчикам может быть проще просто добавить его в качестве отдельной опции вне каких-либо режимов DLSS.

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Пользователи, которые хотят проверить, включены ли какие-либо улучшения качества изображения в версию DLSS 3.1.13, могут сделать это с помощью приложения DLSS Tweaks, заставляющее игры использовать последнюю реализацию.