В то время как драйвер GeForce Game Ready 531.29 появился в качестве большого исправление ошибок без каких-либо заметных изменений, версия 531.41 пакета драйверов Nvidia вышла с довольно многочисленными изменениями. Список включает в себя новые предустановки оптимальных настроек одним щелчком мыши в GeForce Experience и поддержку DLSS 2 или 3 для различных игр, как уже выпущенных, так и готовящихся к релизу. При обновлении с GeForce Game Ready 531.29 до GeForce Game Ready 531.41 размер загружаемого пакета составит 735,9 МБ.
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В дополнение к полной поддержке открытого бета-теста Diablo IV, оптимизированного для DLSS 2, который стартовал сегодня, Nvidia GeForce Game Ready Driver 531.41 имеет следующие особенности:
предварительная поддержка технологии Overdrive Mode (Cyberpunk 2077);
поддержка DLSS 2 для Deceive Inc., Resident Evil 4, Smalland: Survive the Wilds, The Last of Us Part I;
поддержка Forza Horizon 5 DLSS 3 и Nvidia Reflex;
четыре новых игры добавлены в список из более чем 1000 с предустановленными оптимальными настройками одним щелчком мыши, доступными в GeForce Experience, а именно: Kerbal Space Program 2, Last Epoch, Like a Dragon: Ishin! и Wo Long: Fallen Dynasty.
Драйвер, как обычно, можно загрузить через приложение GeForce Experience или непосредственно с веб-сайта Nvidia. Подробные примечания к выпуску доступны по данной ссылке в формате PDF. Также следует ознакомиться с руководством пользователя панели управления Nvidia, которое обновляется с каждым новым выпуском.