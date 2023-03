Новый релиз приносит поддержку открытой бета-версии Diablo IV с DLSS 2, а аткже множество других изменений и оптимизаций

В то время как драйвер GeForce Game Ready 531.29 появился в качестве большого исправление ошибок без каких-либо заметных изменений, версия 531.41 пакета драйверов Nvidia вышла с довольно многочисленными изменениями. Список включает в себя новые предустановки оптимальных настроек одним щелчком мыши в GeForce Experience и поддержку DLSS 2 или 3 для различных игр, как уже выпущенных, так и готовящихся к релизу. При обновлении с GeForce Game Ready 531.29 до GeForce Game Ready 531.41 размер загружаемого пакета составит 735,9 МБ.

реклама

В дополнение к полной поддержке открытого бета-теста Diablo IV, оптимизированного для DLSS 2, который стартовал сегодня, Nvidia GeForce Game Ready Driver 531.41 имеет следующие особенности:

предварительная поддержка технологии Overdrive Mode (Cyberpunk 2077);

поддержка DLSS 2 для Deceive Inc., Resident Evil 4, Smalland: Survive the Wilds, The Last of Us Part I;

поддержка Forza Horizon 5 DLSS 3 и Nvidia Reflex;

четыре новых игры добавлены в список из более чем 1000 с предустановленными оптимальными настройками одним щелчком мыши, доступными в GeForce Experience, а именно: Kerbal Space Program 2, Last Epoch, Like a Dragon: Ishin! и Wo Long: Fallen Dynasty.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Драйвер, как обычно, можно загрузить через приложение GeForce Experience или непосредственно с веб-сайта Nvidia. Подробные примечания к выпуску доступны по данной ссылке в формате PDF. Также следует ознакомиться с руководством пользователя панели управления Nvidia, которое обновляется с каждым новым выпуском.