Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Nvidia выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 531.41
Новый релиз приносит поддержку открытой бета-версии Diablo IV с DLSS 2, а аткже множество других изменений и оптимизаций
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

 В то время как драйвер GeForce Game Ready 531.29 появился в качестве большого исправление ошибок без каких-либо заметных изменений, версия 531.41 пакета драйверов Nvidia вышла с довольно многочисленными изменениями. Список включает в себя новые предустановки оптимальных настроек одним щелчком мыши в GeForce Experience и поддержку DLSS 2 или 3 для различных игр, как уже выпущенных, так и готовящихся к релизу. При обновлении с GeForce Game Ready 531.29 до GeForce Game Ready 531.41 размер загружаемого пакета составит 735,9 МБ.

реклама

 В дополнение к полной поддержке открытого бета-теста Diablo IV, оптимизированного для DLSS 2, который стартовал сегодня, Nvidia GeForce Game Ready Driver 531.41 имеет следующие особенности:

  предварительная поддержка технологии Overdrive Mode (Cyberpunk 2077);

  поддержка DLSS 2 для Deceive Inc., Resident Evil 4, Smalland: Survive the Wilds, The Last of Us Part I;

  поддержка Forza Horizon 5 DLSS 3 и Nvidia Reflex;

 четыре новых игры добавлены в список из более чем 1000 с предустановленными оптимальными настройками одним щелчком мыши, доступными в GeForce Experience, а именно: Kerbal Space Program 2, Last Epoch, Like a Dragon: Ishin! и Wo Long: Fallen Dynasty.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 Драйвер, как обычно, можно загрузить через приложение GeForce Experience или непосредственно с веб-сайта Nvidia. Подробные примечания к выпуску доступны по данной ссылке в формате PDF. Также следует ознакомиться с руководством пользователя панели управления Nvidia, которое обновляется с каждым новым выпуском.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #драйверы #видеокарты nvidia #diablo iv #diablo #diablo 4 #geforce game ready #драйверы для видеокарт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD поделилась новыми подробностями об FSR 3 с интерполяцией кадров — всё ещё в разработке
Intel удалось вдвое уменьшить размер графического драйвера
PowerColor RX 7900XTX разогнана до более чем 3,2 ГГц и потребляет при этом 650 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
11
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
5
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
7
Евгений Пригожин предложил США вложиться в ЧВК "Вагнер"
6
В ВСУ рассказали об успешном применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ
5
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
В командовании ВСУ сообщили о готовности пойти в контрнаступление на артёмовском направлении
3
Valve рассказала, что нового ждёт игроков в Counter-Strike 2
+
Блогер заказал с Aliexpress самую дешевую GTX 1660 с плохими отзывами и она легко запустила все игры
9
Европа добьется двухкратного превышения необходимого количества терминалов СПГ к 2030 году
2
Как не попасть на уловки брендов и сэкономить на покупке GeForce RTX 4090 до 70 000 рублей
9
Новый ультрабюджетный мод-чип для Nintendo Switch появился в продаже
2
Почему старые флагманы NVIDIA не дешевеют, а ждуны уже 3 года сидят в ожидании скидок на видеокарты
14
Украина использует против России иранские ракеты
4
Медведев: арест президента России будет означать объявление стране войны
9
Украина может использовать рой беспилотников из Тайваня во время наступления на Крым
4
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит вычислительную производительность 22 TFLOPs
10
Замечен поезд с расконсервированными T-55 на открытых платформах
21

Популярные статьи

Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
104
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
4
США взволнованы: Армия Китая активно перебрасывает свои истребители в Африку
7
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
8
Халява в Steam - фармим коллекционные карточки
5
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
95
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
9
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
14
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
3
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 4
1

Сейчас обсуждают

хахахер
21:30
Почему беспорядки во Франции не имеют ничего общего с пенсионной реформой
grom9000
21:30
Лично я всё-равно очкую, пусть сперва разберутся со сгоревшими Нвидиа. Они там совместно ищут проблему.
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
хахахер
21:29
франция она под пиндосами.Макрон их ставленник
Почему беспорядки во Франции не имеют ничего общего с пенсионной реформой
Евгений Сом
21:26
Так квадра от нвидиа это те же самые видюхи что и для игроков но с особенными драйверами, из-за чего цена взлетает в разы. Так что тут ничего удивительного нет.
В России будет наращиваться производство стратегических ракетоносцев Ту-160М
ШейХшенбек
21:24
Очкошник и не мущина
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Вежливый
21:19
хахахахаа )))))))))) гумусекус
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
kilobait3
21:15
голимый пздж. на словах мастера все.
Северная Корея создала дрон с ядерной боеголовкой и сможет топить корабли США «радиоактивным цунами»
Dmitry Mitry
21:14
5800х ничего выше 3060 не вытянет?
Какую видеокарту купить для игрового ПК с процессором Ryzen 7 5800X
ZOSY
21:11
И пока ни единого вылета или глюка за час
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
ZOSY
21:09
на rx6800 все отлично. не тормозит, температуры низкие, иногда даже вентиляторы не раскручиваются. только текстуры нельзя выставить выше средних и русской озвучки пока нет
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем