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Microsoft обещает перенести игры Call of Duty на консоли Nintendo
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 Прошло почти десять лет с тех пор, как какая-либо игра франшизы Call of Duty вышла на устройствах Nintendo. Маломощное аппаратное обеспечение Nintendo Switch в сочетании с большими размерами игр Call of Duty еще больше усугубляют ситуацию. Тем не менее Microsoft хочет наладить партнерство с Nintendo, как подтвердил глава Xbox Фил Спенсер.

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 Microsoft заключила десятилетнее соглашение с Nintendo о переносе будущих игр Call of Duty на устройства компании. В интервью The Washington Post Фил Спенсер рассказал о возможности переноса всей франшизы Call of Duty на Nintendo Switch. Он говорит, что уверен в способности Activision портировать игры на самые разные устройства, хотя удовольствие от игры может быть далеко не таким, как на других платформах. Однако есть одно, но, разработка начнется только после завершения слияния Micsoroft с Activision-Blizzard, а это вряд ли произойдет раньше середины следующего года.

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 Несмотря на то, что нынешняя Nintendo Switch крайне не готова к запуску игр Call of Duty даже многолетней давности, через несколько лет ситуация вполне может поменяться. Возможный преемник Nintendo Switch почти наверняка будет иметь множество аппаратных улучшений, таких как чипсет Nvidia Tegra T239. Он предложит десятикратное повышение производительности (4 TFLOPS) по сравнению с текущей версией консоли Switch (0,4 TFLOPS). Это отлично смотрится на бумаге, но все же намного меньше PS5 и Xbox Series S. Но более низкая вычислительная мощность консоли может быть компенсирована использованием масштабирования, например, с помощью технологии DLSS.

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#nintendo #call of duty #nintendo switch
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Microsoft собралась портировать франшизу Call of Duty на Nintendo Switch
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