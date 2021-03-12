Видеокарты GeForce работают на 30% хуже, чем Radeon, когда ограничены старыми процессорами
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На канале Hardware Unboxed сделали интригующее открытие, связанное с узкими местами центральных процессоров при работе с графическими процессорами AMD и NVIDIA. Канал подчеркивает, что его результаты применимы только к играм с серьезными требованиями к процессорной мощности, таким как Horizon Zero Dawn, Watch Dogs: Legion и Shadow of the Tomb Raider, где производительность процессора влияет на частоту кадров больше, чем в других играх. Ниже приведен список процессоров и графических процессоров, которые использует во время тестирования канал Hardware Unboxed. Стоит сказать, что на канале проводились тесты только с использованием API DX12, во многом из-за того, что на проведение всех тестов требовалось много времени.
Процессоры:
AMD Ryzen 5 1600X
AMD Ryzen 5 2600X
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AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i3-10100
GPU:
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AMD Radeon RX 5600 XT
AMD Radeon RX 5700 XT
AMD Radeon RX 6800
AMD Radeon RX 6900 XT
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NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA GeForce RTX 3090
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Результаты исследования Hardware Unboxed убедительно подтверждают указанную точку зрения. Графические процессоры AMD, такие как RX 5700 XT, достигают более высоких минимальных и средних значений FPS с процессорами низкого уровня, чем графические процессоры высокого класса NVIDIA. При тестировании Hardware Unboxed в некоторых играх наблюдается разрыв FPS от 20% до 30%, что практически устраняет различия в производительности между старыми картами на архитектуре RDNA и новыми Ampere от NVIDIA. Однако, видеокарты на архитектуре Turing предыдущего поколения также неожиданно плохо работают при ограничении со стороны процессора.
В настоящее время нет исчерпывающего объяснения причин такого несоответствия между картами AMD и NVIDIA. Hardware Unboxed предполагает, что драйверу NVIDIA требуется больше запросов данных от центрального процессора для работы, чем драйверу AMD, что приводит к более высокой загрузке ЦП. Это не проблема для новых процессоров, таких как Ryzen 5 5600X.
В конечном счете, выводы Hardware Unboxed могут заинтересовать только тех, кто рассматривает возможность обновления своего графического процессора, но все еще имеет центральный процессор среднего уровня, предыдущих поколений.
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