Компания Google недавно анонсировала приложение Google Camera Go для камер на устройствах Android Go. Как сообщала сама Google сказал, приложение Camera Go не поддерживает возможности HDR+. Но сотрудники портала XDA-Developers покопались в файле APK и обнаружили ссылки на опцию «повышения детализации», которая фактически является режимом HDR. Из описания режима следует, что он объединяет несколько фотографий для улучшения цвета и детализации. Результат работы приложения можно увидеть ниже.

Стоит отметить, что речь идёт об HDR, а не HDR+, как на телефонах Pixel. Это означает, что устройства Android Go с этим новым режимом не получат качество изображения на уровне смартфонов Pixel, но тем не менее, есть надежда, что HDR+ используется в качестве основы для нового режима, потому что он дает отличные результаты. Однако существует ряд проблем при работе режима HDR на устройствах Android Go, даже если они используют приложение Google Camera Go. Одной из основных проблем является время обработки, поскольку смартфоны данной категории имеют маломощную аппаратную основу и обработка изображений может занимать несколько десятков секунд. Другим возможным препятствием является количество кадров, используемых для захвата кадров в режиме HDR. Режим HDR+, используемый на флагманских телефонах Google, захватывает до восьми кадров перед их объединением и обработкой. Предположительно, функция HDR в Google Camera Go позволяет снимать гораздо меньше кадров, поскольку телефоны Android Go в целом имеют меньше оперативной памяти и вычислительной мощности процессора. Еще одним потенциальным препятствием может быть размытие полученных кадров из-за отсутствия оптической стабилизации изображения на телефонах стоимостью до 100 долларов.

Тем не менее, многие устройства Android Go изначально имеют плохое качество фотографий и в любом случае приложение Google Camera Go с поддержкой HDR должно значительно улучшить фотографии на этих устройствах.