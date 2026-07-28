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Компания NVIDIA использует процессор Vera для создания будущих CPU и GPU
NVIDIA использует процессоры Vera для разработки будущих процессоров в рамках «непрерывной обратной связи».
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NVIDIA начала использовать свой процессор Vera в различных инженерных процессах, связанных с разработкой будущих процессоров. Компания заявляет, что предварительные тесты показали повышение производительности до 1,5 раз в отдельных задачах верификации и моделирования микросхем.

Разработка процессоров включает моделирование, формальную верификацию, регрессионное тестирование и цифровую реализацию до того, как проект может быть запущен в производство. Графические процессоры и искусственный интеллект могут ускорить некоторые этапы этого процесса, но ряд задач автоматизации проектирования электроники по-прежнему сильно зависят от производительности ядер процессора, доступа к памяти и задержки.

Источник: Nvidia

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NVIDIA протестировала Vera с помощью Cadence Jasper и Synopsys VCS. Первый используется для формальной верификации, а VCS моделирует и проверяет проекты микросхем перед изготовлением. По данным NVIDIA, оба приложения показали прирост производительности до 1,5 раз в отдельных задачах производственного класса.

Vera объединяет 88 пользовательских ядер NVIDIA Olympus с памятью LPDDR5X и масштабируемой когерентной архитектурой NVIDIA второго поколения. Компания заявляет, что эта технология позволяет сократить время выполнения отдельных задач верификации и повысить производительность. В настоящее время компания внедряет Vera во все рабочие процессы EDA, используемые для создания будущих процессоров. Более быстрая верификация позволяет инженерам тестировать больше вариантов дизайна и выявлять проблемы на ранних этапах разработки.

NVIDIA планирует после Vera выпустить процессор Rosa, в котором будет представлено ядро NVIDIA Rigel. Используя Vera для разработки будущих процессоров и графических процессоров, NVIDIA связывает свою работу в области проектирования кремниевых компонентов, программного обеспечения и систем в непрерывный цикл с обратной связью. Каждое новое поколение процессоров будет эффективно помогать компании проектировать последующее.

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Источник: videocardz.com
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