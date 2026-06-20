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ASRock выпустила материнскую плату B550 Rock WiFi для платформы AMD AM4
Новая материнская плата выходит спустя десять лет после дебюта платформы AM4
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Компания ASRock выпустила материнскую плату B550 Rock WiFi, новую модель для платформы AMD AM4. По данным GDM, плата поступит в продажу в Японии уже 26 июня по предполагаемой цене 16980 йен с учетом налогов, или около 105 долларов США.

Это еще одна материнская плата 2026 года для AM4, платформы впервые появившейся в 2016 году с платформой AMD Bristol Ridge, но производители материнских плат продолжают выпускать продукты для этого же сокета спустя почти десять лет. Это очень редкая ситуация для настольной платформы, но AM4 по-прежнему пользуется активным спросом благодаря поддержке памяти DDR4 и широкой линейке процессоров Ryzen. Фактически, AMD уже отмечает 10-летие данной платформы, и на следующей неделе на рынок вернется процессор Ryzen 7 5800X3D.

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Источник: ASRock

Ранее свет увидели такие материнские платы MSI, как B550, PRO B550M-P и PRO B550M-B. Это были модели начального уровня формата micro-ATX с 1GbE LAN и довольно простыми характеристиками. Материнская плата ASRock B550 Rock WiFi, похоже, ориентирована на более продвинутые сборки на базе сокета AM4 в форм-факторе ATX с поддержкой Wi-Fi 6E, 2.5G LAN и тремя слотами M.2.

Плата использует чипсет AMD B550 и поддерживает процессоры Ryzen 3000, Ryzen 3000G, Ryzen 4000G, Ryzen 5000 и Ryzen 5000G. ASRock заявляет о наличие 10-фазной подсистемы питания, четырех слотах DDR4 и поддержке оперативной памяти объемом до 128 ГБ со скоростью DDR4-4733+ при разгоне, в зависимости от используемого процессора.

Источник: ASRock

Для подключения накопителей используются: один слот Hyper M.2 с PCIe 4.0 x4, один слот Ultra M.2 с PCIe 3.0 x4 и поддержкой SATA, один слот M.2 с PCIe 3.0 x2, а также четыре порта SATA 6 Гбит/с. Возможности расширения включают один слот PCIe 4.0 x16 и один слот PCIe 3.0 x16, работающий на скорости x2.

На задней панели материнской платы расположены выход HDMI, порт USB Type-C, порты USB 3.2 Gen1, USB 2.0, сетевой адаптер Realtek 2.5G и 7.1-канальный звук на основе кодека Realtek ALC897. ASRock отмечает, что новая модель не будет доступна на всех рынках. В настоящее время подтвержден запуск в Японии.

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Источник: videocardz.com
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