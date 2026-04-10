Слухи о ноутбуках на базе процессоров семейства Nvidia N1 ходят уже давно и ожидается, что они появятся в продаже в конце этого года

Уже давно известно, что Nvidia готовится ко входу в сегмент потребительских чипсетов. Nvidia N1X даже появился в ряде бенчмарков, а дальнейшие сообщения указывают на то, что ноутбуки от Dell и Lenovo, как ожидается, будут оснащены этим чипом в конце этого квартала. Также планируется выпуск более дешевого N1 и на Goofish появилась утечка информации об инженерном образце материнской платы с N1 и 128 ГБ оперативной памяти. Если информация достоверна, то теперь нет сомнений в том, что релиз ноутбуков на базе Nvidia скоро состоится.

Изображения также показали конфигурацию портов материнской платы, которая, похоже, включает USB-C, USB-A, HDMI и аудиоразъем. Учитывая, что это почти наверняка инженерный образец, финальные продукты, вероятно, будут иметь более удобную компоновку портов.

Источник: Goofish

Ранее Geekbench показал впечатляющую производительность высокопроизводительного процессора Nvidia N1X с 20 ядрами (10 ядер Cortex-X925, 10 ядер Cortex-A725), превзойдя Apple M5 на несколько пунктов. Intel Core Ultra 7 275HX также значительно отстал от чипа Nvidia. Учитывая проблемы с оптимизацией и интеграцией, выявленные ютубером Moore's Law is Dead, производительность чипа может оказаться еще лучше по мере приближения к официальному запуску.

Еще один список результатов Geekbench также пролил свет на встроенный графический процессор Blackwell, который, вероятно, будет иметь 6144 ядра CUDA, что почти идентично чипсету GB10, установленному в мини-ПК DGX Spark. Результаты оказались не слишком впечатляющими, едва превзойдя мобильную RTX 2050, скорее всего, из-за того, что это был ранний образец. Для сравнения, мобильная видеокарта RTX 5070 Ti имеет 5888 ядер CUDA.

Точное количество ядер у стандартной видеокарты Nvidia N1 на данный момент неизвестно, но со временем должны появиться дополнительные подробности. Сейчас Qualcomm, будучи единственным игроком на рынке, доминирует в сегменте ПК под управлением Windows на базе ARM, но, похоже, Nvidia в сотрудничестве с MediaTek готова отвоевать свою часть этого рынка.