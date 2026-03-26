Графический ускоритель Intel Arc Pro B70 появился на американском сайте Newegg по цене 949,99 долларов, но ритейлер не сообщает, что карта доступна уже сегодня. Вместо этого Newegg показывает, что карта от Intel доступна лишь для предварительного заказа с датой релиза 24 апреля 2026 года.

На Newegg указана эталонная плата Intel, с номером модели 33P01IBOBB. В настоящее время это единственное объявление о продаже Arc Pro B70 от Intel. Newegg также упоминает модель ASRock Arc Pro B70 по цене 999,99 долларов, но эта карта указана отдельно и отображается как отсутствующая на складе.

Что касается характеристик, то Arc Pro B70 основана на более крупном графическом процессоре BMG-G31 на архитектуре Battlemage с 32 ядрами Xe и 32 блоками трассировки лучей. Intel заявляет о 32 ГБ памяти, пропускной способности 608 ГБ/с, пиковой производительности INT8 367 TOPS, поддержке до четырех дисплеев и интерфейсе PCIe 5.0 x16. Таким образом, Arc Pro B70 становится первой графической платой Intel, поступающей в розничную продажу под брендом Big Battlemage, но на практике её запуск в розничную продажу пока не запланирован.