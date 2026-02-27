В настоящее время Valve ничего не сообщает о подготовке преемника консоли

25 февраля 2026 года исполнилось четыре года с момента начала поставок первых устройств Steam Deck с ЖК-экраном. Портативная консоль также способствовала популяризации SteamOS и Proton среди ПК-геймеров на ОС Linux. В штаб-квартире Steam Deck отмечают рост рейтингов Steam Deck Verified и Playable, а также постоянные обновления клиента и Proton как часть долговременной истории поддержки.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

Недавно Valve добавила в магазин предупреждение о том, что Steam Deck OLED может периодически отсутствовать в некоторых регионах из-за нехватки памяти и устройств хранения. Valve также постепенно сворачивает производство некоторых моделей старой линейки. Компания подтвердила, что больше не производит модель Steam Deck LCD 256ГБ, и она не появится в продаже после исчерпания оставшихся запасов.

Касаемо дальнейших планов, Valve дала понять, что не спешит с созданием преемника и хочет добиться большего скачка производительности, прежде чем переходить к продукту класса Steam Deck 2. Пока что нет никаких утечек, указывающих на заинтересованность Valve в использовании архитектуры AMD RDNA 5 для новой портативной консоли. В настоящее время ожидается, что RDNA 5 станет следующей крупной графической архитектурой AMD для настольных компьютеров, и, по сообщениям, её также будут использовать Sony и Microsoft в своих игровых консолях нового поколения.