goldas
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет работать на частоте до 6 ГГц
В сети появилась утечка с предполагаемыми частотами следующего флагманского чипсета для смартфонов от Qualcomm

Если верить появившемся в сети слухам, компания Qualcomm собирается выпустить две версии своей следующей флагманской однокристальной системы для смартфонов. Snapdragon 8 Elite Gen 6 может включать как стандартную, так и более продвинутую версию Pro, причем согласно новым слухам, последняя будет иметь тактовые частоты, близкие к тактовым частотам процессоров для настольных ПК.

Может быть интересно

В сообщении на Weibo от известного инсайдера Fixed Focus Digital утверждается, что ранние тесты будущего чипа Qualcomm уже позволили достичь тактовых частот в 5 ГГц. Инсайдер предполагает, что абсолютный потолок может находиться между 5,5 ГГц и 6,0 ГГц.

Увеличение тактовой частоты ядра, как утверждается, стало возможным благодаря использованию технологии HBP (Heat Pass Block), системы охлаждения, разработанной Samsung для своего чипа Exynos 2600. HBP интегрирует радиатор непосредственно в корпус чипа, позволяя более эффективно рассеивать тепло. Хотя в сообщении прямо не упоминается Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, детали в значительной степени соответствуют ожиданиям от флагманского процессора Qualcomm следующего поколения.

Текущий флагман компании - Snapdragon 8 Elite Gen 5 может достигать максимальной частоты около 4,61 ГГц на своих высокопроизводительных ядрах, при этом ходят слухи о немного более высоких частотах для некоторых эксклюзивных вариантов для Galaxy. Преодоление психологической отметки в 5 ГГц стало бы важным этапом для мобильных чипов, даже если такие скорости сложно поддерживать при повседневном использовании.

Еще одним фактором, играющим на руку компании Qualcomm, может стать переход на новый 2-нм технологический процесс N2P от тайваньской TSMC. Это должно естественным образом обеспечить улучшенную эффективность наряду с более высокими пиковыми частотами.

Кроме того, необходимо напомнить, что Qualcomm уже уверенно продвигает процессоры с частотой 5 ГГц для ПК, такие как Snapdragon X2 Elite Extreme. Достижение аналогичных показателей в смартфонах представляется следующим логическим шагом, даже если тепловые характеристики телефонов по-прежнему будут ограничивать эти скорости.

#qualcomm #мобильные процессоры #snapdragon 8 elite gen 5 #процессоры для смартфонов #snapdragon 8 elite gen 6 #snapdragon 8 elite gen 6 pro
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

AleksK
09:53
Каким идиотом надо быть что бы повестись на такое?
ТАСС: Мошенники заставляют продавать квартиры под предлогом защиты от рейдеров
swr5
09:29
Есть хорошая отчественная прога под названием AutoSettingsPS (кстати недавно обновилась), вырубает все очень качественно и надолго.
Windows 11 перестала загружаться у некоторых пользователей после январского обновления
swr5
09:25
Ну да, а американский высер с персонажами 30-х годов прошлого века - это современно и актуально)). Какие же вы смешные западнопоклонники.
«Чебурляндия» как ответ «Диснейленду» - Сенатор Гибатдинов предлагает строить парки развлечений
Comandante
09:24
сайт сдох
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
Михаил Василенков
09:23
Взял со вторички RX 6700 XT за 18к в хорошем состоянии. За эти деньги отличная видеокарта.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
swr5
09:19
Ноуты - это нишевые устройства (до сих пор не понимаю зачем повелся на рекламу и купил себе ноут), для домашнего использования обычный комп с хорошим монитором - идеальное и самое удобное решение.
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
Сергей Анатолич
09:13
Чо то я думаю пожизненное, как у нас, ему в Китае даже не светит! Вопрос из чего? Из пулемёта или танка?🤣
WSJ: Высокопоставленного генерала Китая обвиняют в передаче США информации о ядерном оружии
Comandante
08:57
Обычно патчи выпускают для исправления проблем, а не добавления. Но в Микрософте работают уо деграданты, которые добавляют Винде проблемы даже там, где ни кто никогда не помышлял. Очередное дно пробит...
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
Comandante
08:52
Обычно патчи выпускают для исправления проблем, а не добавления. Но в Микрософте работают уо деграданты, которые добавляют Винде проблемы даже там, где ни кто никогда не помышлял. Очередное дно пробит...
Microsoft сообщает о проблеме с загрузкой некоторых ПК после установки KB5074109 для Windows 11
Андрей Семенихин
08:47
Какие 200.. на дачу приходит адсл в минской области, 2мбит и те не дают. Время от времени вообще перестает работать. Мобильной связи еле-еле 3Г, но оно еще хуже чем тот адсл. Звонил оператору, говорит...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
