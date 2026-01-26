В сети появилась утечка с предполагаемыми частотами следующего флагманского чипсета для смартфонов от Qualcomm

Если верить появившемся в сети слухам, компания Qualcomm собирается выпустить две версии своей следующей флагманской однокристальной системы для смартфонов. Snapdragon 8 Elite Gen 6 может включать как стандартную, так и более продвинутую версию Pro, причем согласно новым слухам, последняя будет иметь тактовые частоты, близкие к тактовым частотам процессоров для настольных ПК.

В сообщении на Weibo от известного инсайдера Fixed Focus Digital утверждается, что ранние тесты будущего чипа Qualcomm уже позволили достичь тактовых частот в 5 ГГц. Инсайдер предполагает, что абсолютный потолок может находиться между 5,5 ГГц и 6,0 ГГц.

Увеличение тактовой частоты ядра, как утверждается, стало возможным благодаря использованию технологии HBP (Heat Pass Block), системы охлаждения, разработанной Samsung для своего чипа Exynos 2600. HBP интегрирует радиатор непосредственно в корпус чипа, позволяя более эффективно рассеивать тепло. Хотя в сообщении прямо не упоминается Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, детали в значительной степени соответствуют ожиданиям от флагманского процессора Qualcomm следующего поколения.

Текущий флагман компании - Snapdragon 8 Elite Gen 5 может достигать максимальной частоты около 4,61 ГГц на своих высокопроизводительных ядрах, при этом ходят слухи о немного более высоких частотах для некоторых эксклюзивных вариантов для Galaxy. Преодоление психологической отметки в 5 ГГц стало бы важным этапом для мобильных чипов, даже если такие скорости сложно поддерживать при повседневном использовании.

Еще одним фактором, играющим на руку компании Qualcomm, может стать переход на новый 2-нм технологический процесс N2P от тайваньской TSMC. Это должно естественным образом обеспечить улучшенную эффективность наряду с более высокими пиковыми частотами.

Кроме того, необходимо напомнить, что Qualcomm уже уверенно продвигает процессоры с частотой 5 ГГц для ПК, такие как Snapdragon X2 Elite Extreme. Достижение аналогичных показателей в смартфонах представляется следующим логическим шагом, даже если тепловые характеристики телефонов по-прежнему будут ограничивать эти скорости.