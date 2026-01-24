AMD подтвердила грядущий выпуск Ryzen 9 9950X3D2 в документах ЕЭС. Таким образом флагман AMD с двойным 3D V-Cache стал еще ближе к релизу

Компания AMD добавила процессор Ryzen 9 9950X3D2 в новую заявку в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). В реестре уведомлений ЕАЭС теперь указано название модели, связанное с AMD International Sales & Service, что является наиболее четким публичным документальным подтверждением модели X3D2 на данный момент.

Данный процессор не фигурировал в сообщениях AMD о настольных процессорах X3D на мероприятии CES 2026. На вопрос о процессоре во время брифингов CES AMD ответила некоторым СМИ о необходимости следить за новостями, не предоставив при этом ни технических характеристик и сроков выпуска.

Название Ryzen 9 9950X3D2 циркулирует в утечках как минимум с августа прошлого года, наряду с Ryzen 7 9850X3D. Если утечки верны, то главным изменением новинки является 3D V-Cache на обоих CCD, что в сумме составит 192 МБ кэша L3, вместо текущего подхода со смешанным кэшем, используемого в Ryzen 9 9950X3D.

Конструкция со смешанным кэшем может подтолкнуть пользователей к использованию игровых профилей или ручной настройки для предпочтительного CCD в играх. Двухкэшевая компоновка устранит разделение на один CCD для игр и один CCD для тактовых частот, по крайней мере, на аппаратном уровне. Тактовые частоты процессора и TDP пока неизвестны, а цифра в 200 Вт остается на уровне слухов.

Напомню, что AMD подтвердила запуск процессора Ryzen 7 9850X3D 29 января по цене 499 долларов, но дата выхода Ryzen 9 9950X3D2 пока не сообщается.