goldas
Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу 29 января по цене 499 долларов
Сегодня официальный представитель AMD сообщил точную дату выхода и стоимость нового игрового процессора компании с технологией X3D

AMD подтвердила, что процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу по всему миру 29 января. Ранее в сети также появились цены от различных розничных продавцов в США и Европе, согласно которым, рекомендованная розничная цена составляла 499 долларов. Это тоже оказалось верным.

Обновленная информация была опубликована Дэвидом МакАфи, подтвердившем, что Ryzen 7 9850X3D станет следующим настольным процессором с технологией X3D, который поступит в розничную продажу. Эта публикация развеивает сомнения, возникшие из-за ранних данных магазинов, в которых были представлены цены с НДС и без НДС, а также демонстрировались значительные расхождения между регионами.

Ранние предложения варьировались от 500 до более чем 700 евро в некоторых магазинах ЕС, в то время как на страницах магазинов США отображались цены-заглушки. В итоге, новый игровой процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу 29 января по официальной цене в США в 499 долларов. Что касается остальных рынков, то AMD пока не сообщила официальные цены.

#amd #процессоры #процессоры amd #am5 #процессоры нового поколения #ryzen 7 9850x3d #x3d
Источник: videocardz.com
