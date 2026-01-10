Новинка выходит в конце января и станет доступным флагманом компании Realme

Компания Realme в последние несколько дней дразнила китайских пользователей анонсом своего будущего доступного флагманского смартфона Neo 8. Теперь этот телефон появился на платформе Geekbench, позволяя оценить его производительность.

Realme Neo 8 появился на Geekbench с номером модели RMX8899. В списке подтверждается, что смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Согласно данным бенчмарка, устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16. Что касается производительности, то Neo 8 показал результат 2876 баллов в одноядерном режиме и 9245 баллов в многоядерном режиме.

Ожидается, что Realme Neo 8 получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Также предполагается наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев, в экране. Помимо чипсета Snapdragon 8 Gen 5, он, вероятно, будет оснащен оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.1. Кроме того, Neo 8 получит тройную камеру с перископическим телеобъективом.

Устройство, как сообщается, будет иметь батарею емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также Neo 8 может иметь металлическую рамку в сочетании со стеклянной задней панелью и защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

Ожидается, что Realme Neo 8 дебютирует в конце этого месяца, хотя точная дата запуска пока не подтверждена.