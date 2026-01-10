Покупателям будут доступны несколько вариантов, включая модель с топовым Ryzen Al Max+ 395 и 128 ГБ памяти

Компания MSI анонсировала серию настольных компактных ПК Al Edge объемом 4 литра, предназначенных для локальных задач искусственного интеллекта. Система основана на процессорах AMD серии Ryzen Al Max+ 300, включая флагманский Ryzen Al Max+ 395.

MSI заявляет о производительности ИИ на платформе до 126 TOPS. Графика основана на архитектуре RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками, а NPU XDNA 2 имеет производительность до 50 TOPS.

Производитель утверждает, что Al Edge может быть сконфигурирован с оперативной памятью LPDDR5X-8000 объемом до 128 ГБ, при этом до 96 ГБ динамически выделяется для использования графической памяти. MSI также заявляет о производительности до 15 токенов в секунду при выполнении задач локального вывода с использованием LLM-процессов со 120 миллиардами параметров.

MSI заявляет, что система может работать под управлением Windows или Linux, а игровая производительность находится на уровне GeForce RTX 4060. Корпус объемом 4 л включает встроенный блок питания и использует систему охлаждения MSI Glacier Armor с дополнительными радиаторами на ключевых компонентах системы. На данный момент MSI не сообщила цену или дату начала поставок нового компактного ПК.