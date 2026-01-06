На данный момент речь идет о двух моделях с 6 и 10 ядрами, обновленной графикой Adreno X2-45 и NPU Hexagon

Доля рынка Qualcomm по-прежнему исчезающе мала, и большинство проблем совместимости не решены. С серией Snapdragon X2 Qualcomm обещает масштабные обновления в этом плане. Сегодняшнее обновление включает два чипсета: Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 (6 ядер) и X2P-64-100 (10 ядер). Qualcomm заявляет, что оба используют процессор Oryon 3-го поколения в паре с NPU Hexagon производительностью 80 TOPS.

10-ядерный чип имеет 6 основных ядер и 4 ядра производительности, в то время как 6-ядерная модель включает только основные ядра, тактовая частота которых достигает 4,04 ГГц. За графику отвечает интегрированный графический процессор Adreno X2-45 с тактовой частотой до 1,7 ГГц на 10-ядерном процессоре и 0,9 ГГц на 6-ядерном, с поддержкой API DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 и OpenCL 3.0.

Что касается платформы, то Qualcomm заявляет о поддержке до 128 ГБ памяти LPDDR5X-9523 на 128-битной шине с пропускной способностью 152 ГБ/с. Возможности подключения включают интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, с опциональной поддержкой сетей 5G, как указано в маркетинговой информации Qualcomm на CES, а также поддержку до трех портов USB-C. Заявлено одновременное подключение до трех панелей формата 4K 144 Гц.

В собственных презентациях Qualcomm утверждается, что производительность одного ядра на 35% выше по сравнению с предыдущим Snapdragon X Plus, а прирост производительности в многоядерных задачах достигает 17% для 10-ядерной модели и до 10% для 6-ядерной модели, согласно результатам Geekbench 6.5. Что касается графики, Qualcomm заявляет о повышении производительности iGPU до 29% для 10-ядерного чипа и до 39% для 6-ядерного чипа, используя в качестве примера тест 3DMark Steel Nomad Light, а также о приросте производительности NPU на 78% по сравнению с предыдущим поколением. Компания также сравнивает 10-ядерный X2 Plus с Intel Core Ultra 7 265U.

Ожидается, что ноутбуки на базе Snapdragon X2 Plus появятся в первой половине текущего года, поэтому системы, представленные на CES, должны стать первым публичным показом работы процессоров в реальных устройствах. Как обычно имеет смысл дождаться независимых обзоров, чтобы сделать окончательные выводы о возможностях новой серии чипсетов Qualcomm.