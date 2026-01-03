Компания AMD провела перестановки в своей команде по продажам графических процессоров в Китае и установила целевой показатель доли рынка в 25% на 2026 год

В сообщениях из Китая говорится, что AMD завершила изменение структуры продаж своего подразделения по производству потребительской графики в стране. Из отчетов следует, что надзор за каналами сбыта графических процессоров теперь осуществляется тем же руководством, которое управляет продажами процессоров AMD на местном уровне.

Согласно появившейся информации, директор по продажам видеокарт AMD в Китае был переведен на другую должность. Сообщается, что в дальнейшем бизнесом по производству графических процессоров будет руководить директор по продажам процессоров. В том же отчете утверждается, что AMD планирует объединить работу над потребительскими графическими процессорами и центральными процессорами в единое целое.

В сообщениях китайских СМИ добавляется, что AMD поставила перед собой цель достичь 25% доли рынка дискретных графических процессоров в Китае в течение 2026 года. Сообщается, что партнеры по правлению получили более высокие целевые показатели продаж в рамках этого плана. О том, как это будет достигнуто, не упоминалось, а учитывая высокую стоимость памяти, это может стать серьезной проблемой. Стоит отметить, что на китайском рынке графических процессоров, как правило, доминирует оборудование NVIDIA, и так было на протяжении многих лет.

В том же сообщении также содержится намек на более серьезную проблему для рынка графических процессоров. Когда память дорожает и ее становится все труднее доставлять, стоимость видеокарт может возрасти, а количество запусков может сократиться. Такое давление может затруднить реализацию планов по обновлению линеек видеокарт на выставке CES 2026, включая, по слухам, обновление RTX 50 SUPER.

В 2020 году AMD уже занимала более 30% рынка графических процессоров. Согласно последним отчетам, доля Colorful на рынке графических процессоров составляет 25%, у ASUS - около 20%, а у других производителей: Gigabyte, Galax и MSI - 10%. В настоящее время только ASUS и Gigabyte выпускают графические карты Radeon.