В сети AMD Ryzen 7 9850X3D замечен работающим с памятью DDR5-9800

Сегодня в сети появилась очередная утечка о процессоре Ryzen 7 9850X3D, а, возможно, и целенаправленный слив. Изображение, предположительно, показывающее процессор, работающий на бюджетной материнской плате ASUS с чипсетом AMD B850, было опубликовано в китайской социальной сети. Интересно выглядит системная дата - 2037 год, но в остальном подтверждается работа процессора на частоте до 5,3 ГГц и поддержка быстрой памяти.

Уже известно, что Intel планирует добавить поддержку более высокой частоты памяти для своего обновления Arrow Lake-S Refresh, но об обновлении Granite Ridge X3D в этой области пока мало что известно. Официально линейка AMD Ryzen 9000 поддерживает память со скоростью до 5600 МТ/с в соответствии с правилами JEDEC. Неофициально, это значение находится выше 6000 МТ/с.

Ryzen 9000 и, в частности, модели X3D в большинстве случаев не достигают значительного превышения этих скоростей. Более быстрая память с меньшей задержкой CAS по-прежнему является лучшим выбором, чем модули с высокой задержкой и высокой частотой.

Тем не менее на экране, как утверждается, память работает со скоростью 9800 МТ/с, обычно наблюдаемой только у процессоров Intel. Это может указывать на работу компании AMD над поддержкой более быстрой памяти DDR5. Или же инженер ASUS, тестирующий платформу, просто решил немного пошутить.