В сети появился первый тест производительности грядущего Ryzen 7 9850X3D

Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D продолжает появляться в новых утечках, и его характеристики теперь выглядят вполне согласованными во многих источниках. Ранее в отгрузочных манифестах и на сайте драйверов AMD уже упоминался 8-ядерный и 16-поточный процессор на архитектуре Zen 5 «Granite Ridge» с 96 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP 120 Вт и тактовой частотой в режиме ускорения до 5,6 ГГц, позиционируемый как более быстрый вариант очень популярного Ryzen 7 9800X3D.

Текущие результаты Ryzen 7 9800X3D в Geekbench по-прежнему лидируют в многоядерном тесте, поэтому новые тесты свидетельствуют о том, что прошивка, ограничения мощности и настройки памяти пока не окончательны и не определяют потолок производительности нового чипа. Свежие данные от PassMark теперь позволяют по-новому взглянуть на производительность.

Новая запись для AMD Ryzen 7 9850X3D показывает однопоточную производительность в 4632 балла и общий показатель CPU Mark на уровне 41 840 баллов. Анализ, основанный на той же базе данных, указывает примерно на 5-процентное превосходство над Ryzen 7 9800X3D, и примерно на 20-процентное над Ryzen 7 7800X3D как в однопоточных, так и в многопоточных тестах.

AMD пока официально не анонсировала Ryzen 7 9850X3D, но многочисленные утечки о спецификациях, материнских платах и производительности говорят о скором дебюте. Ожидается, что процессор будет представлен на выставке CES 2026, возможно, вместе с 16-ядерным Ryzen 9 9950X3D2 с двумя кристаллами X3D в качестве флагмана платформы AM5.