goldas
AMD повышает цены на видеокарты Radeon до 40 долларов
Сообщается, что цены на видеокарты Radeon с объемом памяти 8 ГБ и 16 ГБ вырастут на 20 и 40 долларов соответственно

Очередной раунд повышения цен на видеокарты Radeon от AMD начинает обретать реальность. В новом отчёте китайского ресурса Board Channels утверждается, что партнёрам уже сообщили о необходимости готовиться к росту цен. Согласно сообщению, несколько производителей видеокарт AMD уведомили своих партнёров, что первая волна повышения добавит к цене модели с 8 ГБ памяти 20 долларов и модели с 16 ГБ памяти 40 долларов. Ожидается, что к концу года розничные цены в Китае вырастут примерно на 300 и 600 юаней соответственно. В публикации также утверждается, что до 2027 года новых продуктов выпускаться не будет, хотя на данном этапе это трудно подтвердить.

«Сообщается, что несколько производителей видеокарт AMD официально уведомили своих партнеров о необходимости увеличения запасов. Первая волна повышения цен составит 20 долларов за 8 ГБ и 40 долларов за 16 ГБ, а общее повышение к концу года, по оценкам, составит около 300 юаней за 8 ГБ и 600 юаней за 16 ГБ. В течение 2027 года новых продуктов выпускаться не будет», — сообщает Board Channels.

В отчёте не уточняется, какие именно модели затронуты. Это может касаться только текущих видеокарт на архитектуре RDNA 4 или также распространиться на старые серии Radeon. Такая неопределённость совпадает с более ранним сообщением UDN, в котором говорилось, что AMD уведомила партнёров о втором повышении цен на всю свою линейку продуктов как минимум на 10%.

«Постоянный рост цен на память привёл к резкому росту стоимости видеокарт. Отраслевые источники сообщают, что AMD, второй по величине производитель видеокарт, уведомил своих партнёров о втором повышении цен на всю свою линейку продукции. По оценкам, рост составит не менее 10%», — сообщает UDN.

Всё это происходит на фоне более масштабного скачка цен на память и накопители. Цены на DRAM и GDDR резко выросли на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, причём некоторые сборщики систем уже говорят о скачке цен на определённые модули оперативной памяти на несколько сотен процентов, кроме того, цены на SSD также резко повышаются. Поскольку AMD обычно поставляет графические процессоры партнёрам по производству видеокарт в комплекте с памятью, рост цен на эти компоненты напрямую влияет на конечную цену графических карт в розничных сетях.

Также стоит отметить, сегодня появились отдельные сообщения о том, что AMD также готовит повышение цен на процессоры Ryzen 9000 и более старые настольные модели, однако чёткой связи между стоимостью памяти и стоимостью процессоров не наблюдается.

#amd #видеокарты #radeon #видеокарты amd #rdna 4 #rdna #gddr #видеокарты дорожают #рост цен на память #подорожание видеокарт
Источник: videocardz.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter