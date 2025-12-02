По данным Dell, около миллиарда компьютеров всё ещё работают под управлением ОС Microsoft предыдущего поколения

Во время последней телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам компании, главный операционный директор Джеффри Кларк заявил, что в мире насчитывается около 500 миллионов устройств с Windows, устаревшими для работы с Windows 11. Ещё полмиллиарда устройств могут работать с новой операционной системой, но ещё не обновлены. Кларк отмечает, что обе ситуации представляют собой возможности для перехода на новые платформы.

Согласно последним данным StatCounter, Windows 10 установлена на 42,62% настольных компьютеров. Для сравнения, на Windows 11 приходится 53,79% установок Windows во всём мире. Следующая по популярности версия, Windows 7, занимает менее трёх процентов рынка.

Массовый отказ от Windows 10 вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Microsoft запустила расширенную программу обновлений безопасности, которая гарантирует получение критических исправлений в течение ещё одного года. Программа бесплатна для пользователей OneDrive или может быть приобретена за 30 долларов США.

Даже если бы Microsoft не запустила расширенную программу обновлений, все пользователи Windows 10 не смогли бы обновиться одновременно. Многие пользователи ПК просто не знают об опасностях, связанных с отсутствием последних обновлений безопасности в системе. Более того, ожидается, что многие приложения и службы продолжат поддерживать устаревшую операционную систему в течение какого-то времени.

Windows 11 вышла в конце 2021 года и стала преемницей Windows 10, но процесс обновления оказался не таким простым, как с предыдущими версиями. Microsoft ввела строгие требования к оборудованию, которые не позволяют установить последнюю версию операционной системы на многие, казалось бы, довольно неплохие устройства, вынуждая тех, кто планирует обновиться, задуматься о покупке нового оборудования.