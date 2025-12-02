Что касается самих процессоров, то Intel представит их на день раньше - 5 января

Компания ASUS подтвердила проведение специальной презентации на грядущей выставке CES 2026, посвящённой ноутбукам с искусственным интеллектом (ИИ) под девизом «Ubiquitous Al. Incredible Possibilities.». Онлайн-мероприятие состоится 6 января. ASUS использовала тот же слоган для своей выставки CES 2025, посвящённой ПК с Copilot+, которые стали главной темой обсуждения на той выставке.

Ожидается, что Intel представит на выставке CES процессоры Core Ultra Series 3 Panther Lake, включая линейку для ноутбуков Core Ultra 300H. Прямая трансляция Intel запланирована на 5 января на 18 часов раньше выставки ASUS. Обе компании называют свои трансляции презентациями, а не просто предварительными показами, позволяя предположить, что ноутбуки на базе Core Ultra 300H могут выйти на рынок вскоре после CES.

ASUS заявляет, что в рамках CES 2026 будут представлены новые компьютеры на базе искусственного интеллекта и сопутствующее оборудование. Компания позиционирует эти системы как инструменты для офисных рабочих нагрузок, творческих проектов и домашнего использования, а более подробная информация будет представлена во время прямой трансляции и на выставочной площадке. Стоит отметить, что ASUS обычно проводит отдельное мероприятие для игровых ноутбуков серии ROG, но пока об этом не объявлено.