breaking-news
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
Мастер по ремонту разобрал видеоадаптер и удивился.

Пока некоторые покупатели готовы приобретать компьютерное «железо» по заниженным ценам, истории о поддельных комплектующих будут постоянно появляться в сети Интернет — новый случай произошёл с одним из клиентов мастера по ремонту видеокарт Brother Zhang, купившим GeForce RTX 4080 всего за 1000 юаней (150 долларов США), а в итоге получившим совсем не то, на что рассчитывал, пишет издание VideoCardz.

Сообщается, что поддельная GeForce RTX 4080 была приобретена на одной из китайских-площадок, где продаются бывшие в употреблении товары. Видеокарта имела ряд дефектов, поэтому была отправлена в мастерскую, которой владеет Brother Zhang. При первичном тестировании обнаружился ряд проблем, но главная неожиданность произошла после снятия системы охлаждения — на поверку графический чип AD103 оказался перемаркированным GPU GA106, которым оснащаются GeForce RTX 3050.

Источник фото: VideoCardz/Brother Zhang

Кроме того, на плате были видны следы некачественной пайки, корпус видеоадаптера был смещён, а линия питания памяти показывала короткое замыкание. По словам эксперта, чипы GDDR6X, судя по всему, также являются поддельными, а настоящие GPU и память были извлечены для ремонта другой видеокарты.

Данная история вновь напоминает о том, что приобретение продуктов по заведомо низким ценам может привести к получению некачественного и поддельного товара, поэтому перед покупкой необходимо оценивать риски.

#geforce rtx 4080
Источник: videocardz.com
1
