События в мире Михаил Андреев
В Минэнерго потребность дата-центров для ИИ в электричестве оценили в 2—2,5 ГВт до 2030 года
После 2030 года эта потребность будет расти примерно на 20% в год.

За долгие годы мы привыкли к тому, что центры обработки данных (ЦОДы, дата-центры) в зависимости от их размеров и загрузки потребляют от пары до нескольких десятков мегаватт электрической мощности. Ситуация оставалась бы стабильной, если бы не возникший в последние годы бум искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас каждое уважающее себя государство стремится к оседланию темы ИИ, и Россия не стала исключением.

Строительство специализированных и перепрофилирование уже имеющихся ЦОДов под нужды систем искусственного интеллекта в России, по сути, только начинаются, и вот Минэнерго РФ уже подсчитало их суммарные потребности в энергии вплоть до 2030 года. Предполагается, что мощность дата-центров будет расти примерно на 500—600 МВт ежегодно; таким образом, к началу 2030 года на обеспечение работы систем искусственного интеллекта в России потребуется от 2 до 2,5 ГВт электрической мощности.

На этом, естественно, процесс не закончится, и в ведомстве подсчитали, что после 2030 года рост требуемых мощностей составит примерно 20% в год. Насколько эти подсчёты реалистичны, сказать сейчас сложно, поскольку за исходные данные берётся текущая статистика эффективности оборудования. Индустрия ИИ развивается слишком быстро, поэтому загадывать, тем более на столь отдалённую перспективу, не стоит.

#россия #технологии #искусственный интеллект #техника #экономика #наука #энергетика #ии #нейросети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter