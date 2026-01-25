Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Инсайдер: Ремейк Prince of Persia The Sands of Time перед его отменой был готов на 99,99%
Сомнительное утверждение, но у современной Ubisoft всякое возможно.

На уходящей неделе Ubisoft разразилась настоящим шквалом неожиданных новостей, связанных с отменой целого ряда игр, переносом ещё нескольких проектов, а также своей реструктуризацией с целью более эффективного управления бесчисленными франшизами.

Может быть интересно

Главным сюрпризом со знаком «минус» стала отмена многострадального ремейка Prince of Persia The Sands of Time, и вот, как сообщил инсайдер xj0nathan, специализирующийся на сведениях о проектах от Ubisoft, данный проект перед его отменой был готов на 99,99%. Девелоперам, уточнил инсайдер со ссылкой на свои источники, оставалось доделать лишь самую малость: устранить последние баги и недочёты.

Само по себе данное утверждение вызывает вполне естественные сомнения: отменять полностью готовый проект, разработку которого, к тому же, в конце 2020 года уже перезапускали с нуля, это не самое здравое и логичное решение. С другой стороны, речь идёт о крупном игровом издательстве, которое может руководствоваться категориями стратегического планирования. У богатых, как говорится, свои причуды.

Скорее всего, и донесения других инсайдеров это «подтверждают», итоговый продукт даже после полного перезапуска его разработки не соответствовал требуемому издательством уровню качества. Собственно, Ubisoft сама эту причину и указала: из-за этого «под нож» были пущены ещё пять игр, а ещё семь были отложены на неопределённый срок.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
2

Сейчас обсуждают

Aleksandr Rodionov
23:04
Не энтузиаст, а нищеброд
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Зю
22:57
Ооо, ретро сборочька!
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
lighteon
22:23
Когда ПК слабый его уже никакая ОС не спасет) Все упрется в инструкции, которые не поддерживает процессор и банальный не запуск игр. Так что полумеры в виде ОС и ее стабильности все равно приведут к с...
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Кира Шарапова
22:21
А вместе с ним драйвера амд кривые, а не он сам
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
swr5
22:21
Пусть еще с Linux сравнят, там винда вообще сольется.
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
Китя.
22:13
Кино также в 4К HDR смотрю. каждому свое. Линукс хорошо когда ПК слабый. и говорят Win 11 много лишнего, да есть такое. но когда мощный ПК по фигу.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
lighteon
22:12
А я что принуждаю его ставить?) Linux и полуоткрытые драйвера Nvidia не очень то любит, от чего конфликты и не запуск того, что на открытых драйверах стартует без проблем...
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Китя.
22:08
Поиграй еще Call of Duty: Black Ops 7 на линуксе. также не пойдет. Сам подумай если железо поддерживает Direct3D 12. Лучи и HDR и монь 10 бит. зачем мне линукс который это не поддерживает.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
lighteon
22:07
Так он изначально на Linux вылетал при попытке запуска через DirectX 11, с DirectX 12 не было проблем. Это на Windows его было выгоднее на слабом железе из под DirectX 11 запускать (:
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Китя.
22:03
БФ 6 давно прошёл. а Dying Light: The Beast вылетает периодически на линуксе. А мне надо Direct3D 12. Лучи и HDR.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter