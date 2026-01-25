Сомнительное утверждение, но у современной Ubisoft всякое возможно.

На уходящей неделе Ubisoft разразилась настоящим шквалом неожиданных новостей, связанных с отменой целого ряда игр, переносом ещё нескольких проектов, а также своей реструктуризацией с целью более эффективного управления бесчисленными франшизами.

Главным сюрпризом со знаком «минус» стала отмена многострадального ремейка Prince of Persia The Sands of Time, и вот, как сообщил инсайдер xj0nathan, специализирующийся на сведениях о проектах от Ubisoft, данный проект перед его отменой был готов на 99,99%. Девелоперам, уточнил инсайдер со ссылкой на свои источники, оставалось доделать лишь самую малость: устранить последние баги и недочёты.

Само по себе данное утверждение вызывает вполне естественные сомнения: отменять полностью готовый проект, разработку которого, к тому же, в конце 2020 года уже перезапускали с нуля, это не самое здравое и логичное решение. С другой стороны, речь идёт о крупном игровом издательстве, которое может руководствоваться категориями стратегического планирования. У богатых, как говорится, свои причуды.

Скорее всего, и донесения других инсайдеров это «подтверждают», итоговый продукт даже после полного перезапуска его разработки не соответствовал требуемому издательством уровню качества. Собственно, Ubisoft сама эту причину и указала: из-за этого «под нож» были пущены ещё пять игр, а ещё семь были отложены на неопределённый срок.