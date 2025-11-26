Похоже, что Intel приготовила серьезных конкурентов для процессоров AMD с 3D V-Cache

Хотя Intel сейчас готовится представить обновлённую версию чипов Arrow Lake в серии Core Ultra 200, многие уже сосредоточены на её преемнике. Хотя нельзя пока сказать о точном названии серии, можно с уверенностью предположить, что эти продукты будут называться Core Ultra 400.

Интересная деталь грядущих процессоров называется bLLC (Big Last Level Cache). Это давно назревший ответ на технологию 3D V-Cache, используемую AMD со времён серии Ryzen 5000 и которая стала самой большой головной болью для маркетинговых отделов Intel. Большой кэш способствовал высокой производительности AMD в играх. Процессоры AMD стоимостью менее 500 долларов легко превосходят флагманские модели Intel, в которых такой функции нет.

Долго ходили слухи, что преемник Arrow Lake под кодовым названием Nova Lake-S будет оснащён bLLC. По некоторым данным, объём кэша будет превышать 140 МБ, и теперь это подтвердил Jaykihn, уточнивший, что этот объём составляет 144 МБ. Ранее ходили слухи, что Intel даже работает над вариантом с двумя bLLC. По словам источника, кэш является частью вычислительного блока, поэтому это предполагает использование двух кристаллов одного типа. Jaykihn утверждает, что в настоящее время нет точной информации о версии с двумя bLLC. Однако эти слухи появились как раз в то время, когда AMD, как предполагается, разрабатывает процессоры Ryzen с двумя кристаллами X3D, некоторые из которых уже имеют название.