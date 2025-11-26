Сайт Конференция
goldas
NVIDIA готовит видеокарту RTX 6000D для Китая
Будущая NVIDIA RTX 6000D замечена в Geekbench с 19968 ядрами CUDA и 84 ГБ памяти

На платформе Geekbench появилась новая видеокарта для рабочих станций RTX 6000D, указывающая на специальную модель на базе архитектуре Blackwell, которая является вариантом моделей NVIDIA серии «D», таких как RTX 4090D и RTX 5090D, но предназначена для профессионального сегмента. Буква D указывает на версию, предназначенную для китайского рынка, на этот раз в семействе RTX PRO 6000.

В базе данных Geekbench указано 156 вычислительных блоков, что означает 156 потоковых мультипроцессоров. С учётом 128 ядер CUDA на SM это в сумме составляет 19 968 ядер CUDA. Стандартная RTX PRO 6000 использует полную конфигурацию из 188 SM и 24064 ядра CUDA, поэтому RTX 6000D представляет собой урезанную версию того же графического процессора GB202.

Утечка также указывает на уменьшение объёма памяти. RTX PRO 6000 оснащена 96 ГБ памяти GDDR7 на скорости 28 Гбит/с на 512-битной шине, что обеспечивает пропускную способность 1792 ГБ/с. RTX 6000D использует 84 ГБ на 448-битной шине, что при той же скорости 28 Гбит/с обеспечивает пропускную способность 1568 ГБ/с. Это соответствует схеме с модулями GDDR7 на 3 ГБ, но использует меньшее их количество и отключает два канала памяти.

• RTX PRO 6000 - 96 ГБ, 512 бит, 32 × 3 ГБ GDDR7 (16 каналов)

• RTX 6000D - 84 ГБ, 448 бит, скорее всего, 28 x 3 ГБ GDDR7 (14 каналов)

В записи Geekbench впервые появляется название RTX 6000D в общедоступной базе данных. Стоит отметить, что эта версия, по всей видимости, не использует название RTX PRO, а только RTX, что необычно, но соответствует наименованию серии ускорителей для рабочих станций предыдущего поколения.

#nvidia #видеокарты #китай #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 6000 #видеокарты для китая #rtx pro 6000 #rtx pro 6000 blackwell #rtx 6000d
Источник: videocardz.com
